“Ortega intenta cortar todo vínculo con el exterior“

Dos años tras el inicio de las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el país está lejos de encontrar paz. Pese a que las manifestaciones callejeras han sido silenciadas, la población sigue discrepando con el gobierno.

"Organizaciones internacionales y la Iglesia católica denuncian crecientes violaciones a los derechos humanos. En la mira se encuentran opositores, pero también periodistas críticos al régimen. A eso se suma la pandemia del coronavirus, y una agudización de la crisis económica que lleva al país al borde de una emergencia humanitaria”, afirma la diputada alemana Gisela Manderla.

La parlamentaria de la Unión Cristianodemócrata, el partido de la canciller Angela Merkel, exhorta en conversación con DW a detener el Acuerdo de Asociación con el país centroamericano, como recientemente advirtió el Parlamento Europeo, en represalia por la aprobación de una tríada de leyes que son una mordaza a la libertad de expresión y a las libertades civiles. Dichas leyes fueron aprobadas porel parlamento de Nicaragua, lo que genera una gran preocupación internacional. El gobierno de Ortega y Murillo ejerce una creciente represión hacia la disidencia yhacia periodistascríticos.

Estudiantes en Nicaragua condenan los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

Ortega está acelerando el totalitarismo en Nicaragua

A principios de octubre, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a altos funcionarios del gobierno y a una entidad financiera llamada Caja Rural Nacional (Caruna), un mecanismo privado creado para evadir el control sobre los recursos estatales provenientes de Venezuela. Washington advirtió al presidente Daniel Ortega que está acelerando el totalitarismo en Nicaragua, y alertó a la OEA sobre un paquete de leyes con las que el gobierno quiere criminalizar la libertad de expresión a través de internet, controlar fondos de organizaciones no gubernamentales, y castigar con cadena perpetua a opositores que, según Ortega, han cometido "crímenes de odio".

"No soy amiga de Trump, pero incluso él se pronunció de manera muy contundente. Me temo que aquellos Estados totalitarios, que se asemejan a una dictadura, no se dejan intimidar por Estados Unidos. Ortega no se dejará impresionar por nada, salvo que se le cierre la fuente de recursos, pero eso provocaría la caída del país a un abismo", advierte Manderla.

El Parlamento Europeo aprobó (el 08.10.20) una resolución para aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua, y llamó a la Unión Europea a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, lo que significaría excluír al país del acuerdo –vigente desde 2012. Pese a esas amenazas, el Parlamento de Nicaragua aprobó el paquete de leyes el pasado 15 de octubre. La Eurocámara considera que las polémicas leyes agravarán el clima de intimidación, amenaza y violaciones a los derechos humanos en el país, que vive una crisis política desde que comenzaran las protestas sociales contra el régimen en abril de 2018.

"Lo más importante ahora es que, pese a estas leyes, aquellas organizaciones en Nicaragua que reciben dinero del exterior y tienen que registrarse como agentes extranjeros, sigan trabajando y busquen permanecer en Nicaragua. El hecho de que incluso Amnistía Internacional pida represalias, significa que la situación en el país es sumamente preocupante. Creo que el camino a seguir es el que propone el Parlamento Europeo", asegura Manderla, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento alemán y relatora para Centroamérica.

Monseñor Silvio Báez, una voz incómoda para el gobierno de Ortega.

Cortar las libertades civiles

"Con esta tríada de leyes Ortega intenta cortar todo vinculo de las organizaciones con el exterior, así como eliminar el acceso de la población a las redes sociales. Eso supone que no tendrá la posibilidad de informarse, y eso es lo peor. Cuando una comunidad no puede informarse más, y tampoco puede organizarse", señala la diputada, que tenía previsto este año realizar un viaje a Nicaragua, pero tuvo que suspenderlo por la pandemia.

Manderla se sumó a los reclamos del Parlamento Europeo que pide al gobierno sandinista que devuelva los bienes confiscados a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. La Eurocámara también pidió que facilite el regreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA.

Este 20 y 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA debate, en su 50 período de sesiones, el conflicto que atraviesa Nicaragua. La opositora Coalición Nacionalpidió al organismo que se pronuncie de manera contundente para que Ortega restablezca las libertades civiles, que ponga plazos al régimen para la liberación de presos políticos, y exija el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo de 2019 para el desarme de grupos paramilitares.

"Vemos estos días lo que sucede en Bielorusia. Pese a las detenciones y la represión que tiene lugar tras las cuestionadas elecciones, cientos de miles de personas salen a la calle a protestar”, recuerda Manderla. Destaca la presión de la protesta callejera, que lamentablemente ha cedido en Nicaragua debido a creciente represión, aunada a la pandemia y la crisis económica.