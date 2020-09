Ortega amenaza con "cadena perpetua" a los opositores

El presidente nicaragüense Daniel Ortega confirmó el martes (15.09.2020) que está promoviendo una reforma legal para castigar con cadena perpetua a los opositores, a quienes señaló de cometer "crímenes de odio ", mientras Estados Unidos lo acusó de recrudecer la represión en este país centroamericano y de haberse convertido en otro dictador como Anastacio Somoza.

En un extenso discurso con motivo del 199 aniversario de la independencia, Ortega fustigó a los "delincuentes " y "peleles del imperialismo ", en alusión a los opositores que protagonizaron enardecidas protestas sociales en 2018, las cuales fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares.

"Se sienten intocables porque se les dio una amnistía. Fíjense bien, bueno, ya se les dio la oportunidad de una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía ", afirmó en alusión a los más de 700 detenidos por participar en las protestas y que fueron excarcelados en 2018 y 2019.

Actualmente el Código Penal de Nicaragua establece 30 años de cárcel como pena máxima para los delitos más graves. En el país no existe pena de muerte ni cadena perpetua. Al respecto, dijo que en el país no existe la pena de capital porque hay "un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar condena de muerte ". Sin embargo, "no estamos comprometidos a no aplicar condena perpetua para los criminales ", advirtió.

La decisión de reformar la ley para favorecer la cadena perpetua había sido anunciada el pasado lunes por la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, quien dijo que la enmienda será aprobada en el Parlamento, de mayoría ofcialista.

Tras el anuncio, muchos recordaron en Nicaragua que el propio Ortega fue acusado en 1998 de abuso y violación sexual por su hijastra, Zoilamérica Ortega Murillo, hija biológica de la vicemandataria, en un escandaloso caso que terminó archivado por una jueza sandinista.

Estados Unidos: Ortega se convirtió en Somoza

Este mismo martes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Ortega de convertirse en Anastasio Somoza, "el dictador contra el que luchó" décadas atrás, al condenar lo que definió como un "ataque contra la prensa libre", además, de "redoblar la represión" en este país centroamericano.

"A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense", dijo Pompeo en una declaración distribuida en Managua por la embajada estadounidense.

