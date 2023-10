Oriente Medio: ¿se disparan ahora los precios de la energía?

Los mercados energéticos han reaccionado al ataque de la organización terrorista Hamás contra Israel con fuertes subidas de precios. Sin embargo, los expertos no ven venir una crisis de los precios de la energía.

Tras el ataque terrorista a gran escala de Hamáscontra Israel, los mercados de materias primas reaccionaron a principios de semana con una subida significativa de los precios del petróleo. Entre tanto, sin embargo, la situación en los mercados se ha calmado de nuevo y los precios han vuelto aproximadamente al mismo nivel que antes del fin de semana. Al parecer, los participantes en el mercado no ven actualmente el peligro de que otros Estados se vean arrastrados a la guerra.

"No tengo la impresión de que Iránu otros Estados quieran atacar abiertamente a Israel. Eso habla en contra de una escalada mayor", dijo Jörg Krämer a DW. Krämer es economista jefe del Commerzbank. "El mercado comparte obviamente esta valoración, como se desprende de la moderada reacción de los precios del petróleo".

Pero como Oriente Medio representa más de un tercio del comercio mundial de petróleo transportado por barco, los mercados siguieron de cerca la situación, aunque hasta ahora no haya habido repercusiones directas en el suministro de crudo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El conflicto de Oriente Medio está lleno de incertidumbre, dijo la AIE.

La crisis del petróleo hace 50 años

Sin embargo, los inversores no esperan actualmente que se repita la situación de hace 50 años. Entonces, en octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron Israel. Siguieron los días de la Guerra del Yom Kippur. Las tensiones aumentaron y algunos Estados árabes utilizaron el precio del petróleo para presionar a los países industrializados occidentales, como Alemania, que dependían de los bajos precios del crudo.

Límites de velocidad de 100 kilómetros por hora en las autopistas y domingos sin coches: éstas fueron algunas de las medidas que finalmente adoptó el gobierno alemán en otoño de 1973, después de que los precios del petróleo se dispararan cerca de un 70 por ciento debido a los recortes de producción en Oriente Medio. "Hoy en día, el mundo árabe ya no es un bloque, hay grandes tensiones en la región, por ejemplo entre Arabia Saudita e Irán. Por eso no es probable que las cosas lleguen a extremos, el precio del petróleo probablemente no se disparará como entonces", afirma Jörg Krämer.

¿Qué papel juega Irán?

Sin embargo, esto podría cambiar si Irán se viera arrastrado al conflicto. Este país apoya financieramente a Hamás. En 2018, bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, Estados Unidos había impuesto sanciones a Irán, restringiendo las exportaciones de petróleo del país. Tras la llegada al poder del presidente estadounidense Joe Biden, las exportaciones de petróleo iraní han vuelto a aumentar significativamente. Biden quiere reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Teherán. Para regular y controlar las instalaciones nucleares iraníes, se contempla una relajación de las sanciones contra Irán.

Imagen: Saudi Aramco/dpa/picture alliance

Mientras tanto, Irán exporta más petróleo. Además, los estadounidenses han incrementado su producción de petróleo, y Estados Unidos produce ahora el mismo volumen de petróleo que antes de la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, el debilitamiento de la economía mundial está reduciendo la demanda en el mercado petrolero. Todos estos factores juntos impiden actualmente que los precios del petróleo sigan subiendo.

Sin embargo, si la guerra se extiende, muchos expertos en materias primas ven que el precio del petróleo podría volver a superar rápidamente la barrera de los 100 dólares por barril. La implicación de Irán podría provocar el cierre del estrecho de Ormuz. Situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es la ruta marítima más importante para el transporte mundial de petróleo. Alrededor de un tercio del petróleo mundial transportado por barco pasa por este estrecho en la costa de Irán.

(gg/ers)