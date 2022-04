OPS advierte que la pandemia continúa, pero deja a cada país su manejo

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles (20.04.2022) que la pandemia del coronavirus aún no ha concluido y pidió no bajar la guardia, pero admitió que cada país puede tomar "sus propias decisiones" respecto a su manejo. Asimismo, valoró los avances logrados en la vacunación, pero destacó que muchos países no han conseguido una cobertura del 50 por ciento de la población susceptible de ser inoculada.

"Cada país toma sus propias decisiones sobre cómo manejar las medidas que se relacionan con la pandemia", aseguró la directora de la OPS, Carissa Etienne, consultada sobre el fin de la emergencia sanitaria en Brasil, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, la funcionaria advirtió que las variantes de preocupación "siguen circulando".

"Podríamos ver un resurgimiento de casos y muertes en cualquier momento. Por lo tanto, debemos seguir muy atentamente los números y estar preparados para responder rápidamente", recomendó. Además, instó a las personas a completar su esquema de vacunación y a seguir usando mascarillas en espacios cerrados y concurridos.

Vacunación estancada en algunas zonas

Respecto a la vacunación, la entidad destacó que tanto los casos como los decesos han disminuido en la región, excepto en Norteamérica, y remarcó que 14 países de América ya han vacunado al menos al 70 por ciento de su población. Además, indicó que muchos países de la región cuentan con algunas de las tasas de cobertura más altas del mundo.

Sin embargo, en algunas zonas la vacunación se ha ralentizado o estancado, como el Caribe, donde menos del 30 por ciento de la población completó su pauta. Ese es el caso de Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Guatemala, Guyana y Paraguay tampoco han conseguido vacunar a la mitad de la población.

"Ahora tenemos suficientes suministros de vacunas para satisfacer la demanda en toda nuestra región", explicó Etienne, quien llamó a los países a integrar las vacunas anticovid-19 con otras inmunizaciones rutinarias para ayudar a "las familias a ponerse al día con todas sus vacunas a la vez". En tanto, el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, consideró que "este no es el momento de bajar la guardia", pues queda "mucho camino por recorrer".

