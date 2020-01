Oposición vuelve a investir a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Esta decisión ratifica el desafío de la oposición al presidente Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013, y al que buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, le pide que se aparte del poder y convoque a "elecciones libres".

La iniciativa de que Guaidó jurara de nuevo como gobernante interino fue propuesta por el diputado Carlos Berrizbeitia y secundada por más de 100 opositores, de acuerdo con las cuentas del antichavismo.

"En nombre de los que hoy no tienen voz, de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía (...), en nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad", dijo Guaidó con su mano derecha sobre la Carta Magna vigente.

La Guardia Nacional Bolivariana había impedido en un primer momento que Guaidó, ratificado el domingo como jefe parlamentario por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional, ingresara al Palacio Legislativo para juramentarse en el cargo, mientras el diputado rival Luis Parra, proclamado jefe de la Cámara el mismo domingo con apoyo del oficialismo, dirigía la sesión.

Pero los diputados opositores se abrieron paso a la fuerza y lograron instalarse en el hemiciclo de sesiones, no antes de que Parra y los diputados que le respaldan abandonaran el pleno.

Guaidó y los diputados opositores que lo respaldan se abrieron paso a la fuerza y lograron instalarse en el hemiciclo.

"Contra la usurpación"

Hace casi un año, Guaidó dijo ante miles de simpatizantes en Caracas que asumía las competencias de la Presidencia encargada de Venezuela, en vista de la "usurpación" que, aseguró entonces y ahora, hace Maduro del Ejecutivo.

La oposición cimentó esta decisión en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución, que establecen que el poder Ejecutivo recae en el líder del Parlamento en caso de falta absoluta del presidente.

Guaidó es reconocido desde entonces por más de 50 países como presidente interino, aunque no controla la burocracia o las Fuerzas Armadas, que en público se declaran "profundamente chavistas" y resisten los llamados del opositor a dar la espalda a Maduro.

Gobierno y Parlamento paralelo

El domingo, Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan se quedaron fuera de una sesión parlamentaria en la que, con apoyo del chavismo, el legislador Luis Parra, que se declara opositor, dijo haber sido elegido como jefe de la Cámara.

Parra presidió esta misma jornada una sesión en la que se debatió la escasez de gasolina que padece Venezuela pese a sus enormes depósitos de petróleo, los mayores del planeta, y a la que Guaidó no pudo ingresar tras ser retenido por un cordón policial.

Guaidó dijo a la prensa, posteriormente, que la sesión que presidió Parra es "ilegítima", puesto que no contaba con el quorum mínimo de 84 legisladores.

Respaldo de EE. UU. a Guaidó

Entretanto, una funcionaria del gobierno de Donald Trump dijo este martes a periodistas que Estados Unidos tomará "medidas adicionales, mucho más allá de lo que hemos promovido hasta la fecha si se produce una escalada de la crisis en Venezuela y Guaidó es detenido por las fuerzas leales al mandatario Nicolás Maduro.

"Y, por supuesto, también será completamente inaceptable para nuestros socios internacionales", advirtió la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti. En tal caso, precisó, Washington aumentará su presión para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 desconoce por "fraudulenta".

"Si Luis Parra y otras 18 personas deciden quedarse en el edificio de la Asamblea Nacional, bueno, no tienen quórom, no tienen autoridad para estar allí, no fueron elegidos para ese puesto, de acuerdo con la Constitución venezolana", afirmó Filipetti, al señalar que para Estados Unidos lo único que importa es la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y presidida desde enero de 2019 por Guaidó.

El diputado rival Luis Parra, salido también de las filas opositoras y proclamado jefe de la Cámara el mismo domingo, como Guaidó, pero con apoyo del oficialismo.

Adicionalmente, Elliott Abrams, el alto funcionario del Departamento de Estado dedicado a la crisis en Venezuela, reiteró el lunes la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela: "Las opciones militares existen, es un hecho. Existen. Pero nuestra política es una política de presión económica, diplomática, financiera, y estamos siguiendo con eso", dijo a periodistas.

Estados Unidos y medio centenar de países reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela con miras a encabezar un gobierno de transición y convocar nuevas elecciones "libres y transparentes".

rml (efe, afp, reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |