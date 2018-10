Opinión: Un primer paso hacia la paz en Siria

El momento para sostener la cumbre siria fue bien elegido. Por primera vez desde el estallido de la guerra hace siete años, los frentes estaban relativamente tranquilos en las últimas semanas. El régimen de Assad no lanzó nuevos ataques y los rebeldes dejaron sus armas para descansar. Solo con armas silenciosas se puede hablar sobre lo que debería pasar después de la guerra.

Y ese es, ante todo, el mérito de Vladimir Putin y Recep Tayyip Ergogan. Los presidentes ruso y turco habían acordado previamente una nueva estrategia. Todos instaron a sus aliados a hacer un alto al fuego y respetar la zona desmilitarizada que rodea la región noroccidental de Idleb, el último bastión rebelde. Los dos antiguos adversarios habían saltado sobre su sombra, lo que casi nadie había creído posible.

Primero detener la lucha

Ahora los dos con Merkel y Macron han traído virtualmente el poder y el dinero de Europa a bordo. Bueno, todavía hay profundas diferencias de opinión, pero en la reunión simplemente fueron en gran medida ignoradas y se enfocaron en lo común. Todos quieren terminar la guerra lo más rápido posible, luchar contra los terroristas, iniciar una convención constitucional y luego comenzar a reconstruir el país lo antes posible. Todo esto llevará años, habrá contratiempos, sí, pero la dirección es correcta.

Udo Bauer, periodista de DW.

Las iniciativas diplomáticas anteriores, el grupo Astana de Rusia, Irán y Turquía, así como las conversaciones en la ONU, en Ginebra, entre el Gobierno y la oposición, hasta ahora han hecho poco progreso. Ni siquiera se ha acordado la creación de una convención constitucional. El formato de cuatro partes no reemplazará a los otros dos foros de negociación, sino que coordinará más estrechamente y ejercerá presión sobre los involucrados. El objetivo declarado de la cumbre es crear la convención constitucional para finales de año y comenzar a trabajar.

¿Qué hacer con Assad?

Trabajar en un orden de posguerra, sin embargo, dependerá crucialmente del destino de una persona: el presidente sirio Bashar al Assad. Rusia e Irán quieren mantenerlo en el poder. Rusia quiere estar militarmente presente en Siria, Irán quiere que Siria siga siendo chiita-alauita. Europa, los Estados Unidos, los árabes sunitas y los turcos, así como la mayoría de los sirios, quieren que Assad desaparezca lo más rápido posible. La cumbre ha enmascarado el problema. Y eso es correcto.

La lección de Libia, obviamente, ha sido aprendida. En ese momento, Occidente estaba tan interesado en eliminar a Muamar al Gadafi que, por falta de un concepto político, dejó atrás un país lleno de anarquía y terroristas. Hablando de terroristas: todavía están esperando su oportunidad en Siria. En Idleb, miles de islamistas radicales dispersos se han reagrupado y atrincherado en Al Qaeda y las ramas del Estado Islámico. No están interesados ​​en el futuro de Siria y quieren continuar la yihad. Estas milicias son los principales opositores declarados de la nueva Alianza de Cuatro.

Efectos secundarios positivos

¿Cuáles son los intereses de Alemania y Francia en este formato de cuatro partes? Bueno, los franceses ven la oportunidad de conseguir políticamente su pie en un orden de posguerra sirio, donde una vez ordenaron el poder entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes no ocultan el hecho de que no necesitan más refugiados de la guerra siria y que desean devolver a los refugiados lo más rápido posible, a una patria pacífica bajo el control de la ONU donde no tengan que temer los ataques de los secuaces de Assad. Si el plan tiene éxito, Putin y Erdogan pueden también pulir su imagen dañada y hacer algo por la paz mundial.

Todo está bien, lo principal es que los disparos y la muerte acaben.

