Opinión: Sebastian Kurz y los tres monos

Casi con desesperación, el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, hizo un llamado a la buena voluntad de sus compatriotas: "Les pido que no den la espalda a la política". Pero el mandatario no podrá borrar las huellas que dejó en la sociedad austríaca el paso por el poder de la coalición de Gobierno conformada por los conservadores y los populistas de derecha.

Kurz no puso atajo

En el corto mandato de la desafortunada coalición vienesa, el canciller Sebastian Kurz se limitó a hacer caso a la premisa de los tres monos: no escuchar, no mirar, no hablar. Permitió que los radicales de derecha realizaran toda clase de desafortunadas declaraciones y montaran todo un entramado para hacerse con el control de la derecha. Por sobre todos, el más difícil de controlar fue su ministro del Interior, Herbert Kickl.

Barbara Wesel.

El ministro desmanteló la sección de los servicios de inteligencia que estaba a cargo de indagar los delitos cometidos por la ultraderecha. Los países vecinos prefirieron dejar de cooperar con Viena debido a la pérdida de confianza en temas de seguridad. Y Kurz hizo la vista gorda. Kickl convirtió los centros de acogida para los solicitantes de asilo en centros de salida y aseguró que la gente debía ser "concentrada" en esos lugares. La frase, tomada del "diccionario de la inhumanidad", como muchas otras de sus declaraciones en el límite de lo correcto, no fueron accidentales, sino intencionales. Y Kurz no dijo nada.

El hombre a cargo del ministerio del Interior amplió también su influencia en la Policía, los servicios de inteligencia y el Ejército. Incluso en su último día en su cargo nombró con absoluto desparpajo a un amigo como jefe de seguridad. La movida fracasó solo por la intervención del presidente federal. El canciller Kurz no hizo nada. Kurz hizo del acto de mirar hacia el costado la norma, mientras sus socios de coalición violaban las leyes, porque consideraba que los deslices de sus socios eran el precio a pagar por mantener el poder.

La presa se rompió

Sólo tomó 18 meses para que en Austria lo indecible fuera nuevamente aceptable. Las personas fueron comparadas con ratas, los musulmanes denigrados y puestos bajo sospecha, las juventudes del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) usaron una caricatura del diario nazi Der Stürmer. Los símbolos del nazismo, el lenguaje del Tercer Reich y sus ideas: todo se volvió tolerable en la Austria de Sebastian Kurz y sus consortes.

Kurz tampoco intervino cuando la derecha intentó intimidar a la prensa y lanzó una campaña contra la radiodifusora pública ORF. Quien quiera saber más sobre este tema, por favor dé un vistazo en el video de Ibiza. El canciller se ha hecho cómplice de los populistas de ultraderecha, que quieren "orbanizar" Austria al estilo húngaro y, a la vez, revivir el fascismo.

La conexión rusa

Rusia es el espejo en el que se miran los populistas austríacos, así como algunos de sus amigos europeos. La ministra de Exteriores, Karin Kneissl, sobrevivió al cambio de gabinete en Viena solo porque bailó muy bien el vals con el presidente Vladimir Putin en su matrimonio. El FPÖ es cercano al partido del mandatario ruso desde hace años, y en el video de Ibiza queda más que claro cuán lejos ha llegado esa cercanía.

Los ultraderechistas admiran a Putin porque quieren ser como él: liberarse del lastre de la democracia, gobernar con poder absoluto, ser señores sobre la vida y la muerte, sobre fiscales y jueces, y especialmente ser ricos, muy ricos. El poder solo ya no es suficiente.

Somos así

Sebastian Kurz fue considerado un enorme talento y promisoria estrella de la política austríaca. De eso queda poco. Ahora es visto como un oportunista banal y sin contenido. Supuestamente, pese a todo, aún tiene futuro político. Como sea, lo cierto es que su estrella se apagó.

"Austria no es así", dijo el presidente Von der Bellen, casi implorando. Pero Austria sí es así, de lo contrario las encuestas antes del escándalo no habrían mostrado un 26 por ciento de apoyo al FPÖ. Y el resto también somos así: los italianos se dejaron avasallar por Matteo Salvini, Marine Le Pen tiene las mejores perspectivas en Francia y en Alemania ningún escándalo ha logrado quitarle votantes a AfD. No solo Austria, sino también varios países de Europa parecen estar siendo abandonados por la razón y la moral.

(dz/jov)

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Sebastian Kurz, Austria Sebastian Kurz, líder del Partido Popular austríaco (ÖVP), no es el único político joven en lo más alto. En los últimos años ha habido numerosos mandatarios que no se correspondían con la imagen clásica del político con décadas de experiencia a sus espaldas.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Mario Frick, Liechtenstein En diciembre de 1993, Frick se convirtió en primer ministro de Liechtenstein con solo 28 años, el jefe de Gobierno más joven del mundo. Gobernó el sexto país más pequeño durante más de siete años hasta abril de 2001. Abogado de profesión, Frick presidió luego la Asociación de Bares de Liechtenstein entre 2005 y 2014.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Pandeli Majko, Albania Majko, quien recientemente asumió el cargo de ministro de Estado para la Diáspora en Albania, fue primer ministro del país entre septiembre de 1998 y octubre de 1999, y después de febrero a julio de 2002. Cuando se convirtió en primer ministro por primera vez tenía 30 años. Su carrera política empezó muy pronto, al ser elegido como diputado en el Parlamento albano en 1992.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Igor Luksic, Montenegro El actual ministro de Exteriores montenegrino, del Partido de los Socialistas Democráticos, fue primer ministro de su país entre 2010 y 2012. Solo tenía 34 años cuando asumió el cargo. Antes de esto, desde 2004, Luksic estuvo al frente de la cartera de Finanzas del país, una responsabilidad que le fue otorgada cuando todavía no había cumplido los 30.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Benazir Bhutto, Pakistán En 1998, Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer en ganar unas elecciones en un país islámico. Fue nombrada primera ministra de Pakistán el 2 de diciembre de 1998, a la edad de 35 años. Bhutto estuvo en el cargo hasta 1990, y luego entre 1993 y 1996. Desde 1999 hasta 2007 vivió en el exilio en Dubái. Fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, dos semanas antes de volver a disputar el cargo.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Viktor Orbán, Hungría El actual primer ministro de Hungría, conocido por sus políticas antirefugiados, estuvo ya anteriormente en el cargo entre 1998 y 2002. Orbán, líder y cofundador del partido nacionalconservador Fidesz, tenía 35 años cuando fue elegido por primera vez.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Atifete Jahjaga, Kosovo Jahjaga fue presidenta de Kosovo entre 2011 y 2016, la primera mujer en encabezar un Gobierno kosovar. También fue, con 36 años, la persona más joven en ostentar dicho cargo en el país, donde la edad mínima para los candidatos es de 35 años.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Emmanuel Macron, Francia El 7 de mayo de 2017, Emmanuel Macron, con 39 años, ganó la segunda ronda de las elecciones presidenciales contra la nacionalista Marine Le Pen, convirtiéndose en el segundo presidente más joven de Francia. Antes de eso, entre 2014 y 2016, fue ministro de Economía del presidente socialista Franҫois Hollande.

Jóvenes mandatarios: Sebastian Kurz no está solo Youssef Chahed, Túnez Chahed, actual primer ministro de Túnez, tenía 40 años cuando comenzó a liderar el país. Desde 2015 tuvo varios cargos en el primer Gobierno democráticamente elegido, bajo el mandato del primer ministro Habib Essid. Luego de que este último perdiera una moción de confianza, el presidente tunecino propuso a Chahed como primer ministro, cargo que asumió el 27 de agosto de 2016. (Carla Bleiker/EAL) Autor: Carla Bleiker



