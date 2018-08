Opinión: ¿Qué fue del "Lo lograremos" de Merkel?

Cuando en un futuro lejano los alemanes recuerden la era Merkel y busquen una gran frase para resumirla, con mucha probabilidad esa frase será "Lo lograremos”. Hoy (31.8.2018) hace justo hace tres años que la canciller pronunció esas palabras y, desde entonces, es la frase política más analizada, interpretada y debatida de todo el país.

Unas palabras que transformaron el país

¿Realmente eso sucedió hace tres años? Parece como si hubiera pasado una eternidad. Eso es porque esa frase, con lo que implica en cuanto a acogida de refugiados y política de asilo, ha transformado el país. No a nivel institucional ni económico, sino a nivel político, social y, sobre todo, mental. Y ¿lo hemos logrado? Sí y no. En 2015, casi un millón de refugiados llegaron a Alemania. Al principio fueron acogidos calurosamente por una amplia cultura de la bienvenida encarnada por voluntarios, organizaciones, iglesias y asociaciones. La gran mayoría de los refugiados fue bien acogida y se comporta correctamente. Así pues, eso es un logro. Pero, durante mucho tiempo llegó gente al país de forma descontrolada y, desde bien pronto, hubo ciudades y comunidades que advirtieron que la cosa no iba a ser tan fácil. Se extendió la sensación de que el Estado y la clase política no tenían ni la voluntad ni la capacidad de ofrecer seguridad y soluciones adecuadas. El Gobierno de Angela Merkel ha endurecido paulatinamente su política de refugiados. Entre otras cosas, porque la canciller no ha encontrado apoyos ni en Europa ni en la propia Alemania y mucho menos en su propio partido para hacerla más abierta.

Y ahora hace tiempo que ya no se trata solo de política de asilo ni de la cuestión de cuántos refugiados puede aceptar un país tan grande como Alemania en un tiempo determinado. Ahora se trata más bien de que los temas de asilo y migración han sido el detonante de toda una lista de problemas que podríamos denominar, a grandes rasgos, de comunicación, entre la gente y los políticos. Supuestas heridas y resentimientos que se creían superados entre el este y el oeste del país, entre la ciudad y el campo, entre la izquierda y la derecha parecen haber regresado repentinamente. Los diferentes grupos sociales no parecen ponerse de acuerdo sobre la cuestión de qué política sobre refugiados es la correcta. El tono es agresivo y tantos los populistas de derechas como los neonazis lo utilizan con sus propios fines. Los tabúes se rompen y se fijan nuevos estándares en la elección de palabras y en los límites de la argumentación.

¿A quién se refería con "nosotros”?

No pocos interpretan hoy la frase de Merkel de la siguiente manera: con el nosotros que lleva implícito el "Lo lograremos”, la canciller no se refería a todos. Quienes piensan así, consideran que la carga más pesada de la política de asilo la llevan la Policía, los funcionarios, las personas que viven cerca de albergues de refugiados y las comunidades, tanto las ciudades como las asociaciones. Pero, desde luego, no los políticos federales en su torre de marfil en Berlín. Y quienes así piensan, van aún más allá: a los políticos no les interesamos los sencillos ciudadanos y ciudadanas, ni cuestiones sobre cómo convivir con la globalización, las innumerables precariedades en las relaciones laborales y la inseguridad social.

Por ese motivo, para el futuro, el "Lo lograremos” debería tener cuenta algunas cuestiones adicionales: ¿consiguen la sociedad, las asociaciones, los políticos y los ciudadanos llevar a cabo un diálogo constructivo? ¿Logran ponerse de acuerdo sobre las bases y fundamentos de nuestro orden social, que todos deberíamos valorar? ¿Y sobre el Estado de derecho, la democracia y la justicia social? ¿Sí? ¿Y también sobre el futuro de la política de refugiados? Es posible que todo eso sea mucho más difícil de lograr que la ya de por sí altamente complicada y difícil acogida e integración de refugiados.

Autor: Jens Thurau

