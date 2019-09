Opinión: Irán espera a que Europa negocie

Irán se está quedando sin tiempo. Mientras los tres signatarios europeos del acuerdo nuclear de 2015 –Alemania, Francia y Reino Unido– están tratando de salvar el acuerdo, Irán aumenta gradualmente la presión con la esperanza de que los tres Estados cumplan con lo que Irán espera de ellos. Sin embargo, esto es mucho más de lo que Europa puede hacer. Ya los dos instrumentos, sobre los que los europeos han acordado, ayudarían a Irán al menos a absorber el impacto de las sanciones estadounidenses.

El primer instrumento es Instex, una sociedad afiliada creada en enero para facilitar el intercambio con Irán. Instex está operativo y, desde el lado opuesto, se ha fundado en Irán una empresa asociada. Alemania, Francia y el Reino Unido proporcionan personal y capital para Instex y las normas de cumplimiento están vigentes.

Varias empresas europeas están listas para reanudar sus negocios (legales) con Irán. Lo que falta es la primera transacción. El problema actual es que todas las empresas temen la ira posterior de Estados Unidos. Aún sin el temor, Instex solo es adecuado para cantidades más pequeñas y para la entrega de bienes humanitarios, como medicamentos. Su volumen no es suficiente para resolver los problemas de Irán.

Por este motivo, el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó un segundo instrumento en la cumbre del G7 en Biarritz: una línea de crédito de 15 mil millones de dólares para ayudar a Irán a financiar los bienes importados que se necesiten con urgencia. Esta línea de crédito será asegurada por futuras entregas de petróleo iraní. La idea aún es joven, y los expertos están trabajando para resolver todos los detalles.

Rainer Hermann, redactor de la "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Gradualmente más violaciones

Irán es demasiado lento. Si Teherán quisiera cancelar el acuerdo nuclear que Estados Unidos rescindió el año pasado, ya habría ignorado por completo sus obligaciones en virtud del acuerdo. Pero Irán no lo ha hecho. Solo ha ido renunciando a estos gradualmente. Por ejemplo, en julio, Irán elevó el nivel de enriquecimiento del 3,67 al 5 por ciento.

Ahora, el presidente iraní, Hassan Rohani, ha anunciado que la Agencia Iraní de Energía Atómica "tomará medidas inmediatas" en investigación y desarrollo, y no "cumplirá con todas las obligaciones". Rohani dijo, no obstante, que para que Irán cumpla con sus obligaciones nuevamente los contratistas deben cumplir con sus compromisos en un lapso de dos meses. Sin embargo, los esfuerzos de los tres Estados aún no han mostrado los resultados deseados.

En los próximos días, la Agencia Iraní de Energía Atómica aclararán las declaraciones de Rohani. La expansión de las actividades de investigación y desarrollo nuclear podría significar que Irán está desarrollando nuevas y más eficientes centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, para lo cual el acuerdo nuclear establece una limitación. Sin embargo, también podría significar que Irán está reproduciendo uranio enriquecido para su reactor de investigación en Teherán, que tiene casi medio siglo de antigüedad. Eso, en el marco del acuerdo nuclear, hubiese estado regulado. El reactor de investigación suministra la medicina radiológica iraní con uranio enriquecido.

Para las altas expectativas de Irán también están las expectativas de los tres Estados de la UE. Una de las cuales ya se ha cumplido: como medida de fomento de la confianza, exigieron que Irán ya no siga una política de escalada en el Estrecho de Ormuz. Irán se dio finalmente cuenta de que tal política no estaba jugando a su favor, ya que cada barco que retenían solo estaba fortaleciendo la misión estadounidense en el Golfo.

Otra medida de fomento de la confianza podría ser que Irán retire voluntariamente sus violaciones del acuerdo nuclear. No obstante, Irán materializa esto como un medio de presión, aunque hasta la fecha tal presión no haya logrado nada.

(ee/fe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |