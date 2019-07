Opinión: Hablar del Estado de derecho en Europa de tú a tú

La disputa entre la Comisión Europea y países miembros del bloque como Polonia y Hungría en torno al Estado de derecho dura ya varios años. Algunas de las reformas puestas en marcha en estos países han sido duramente criticadas por restringir la independencia del poder judicial o la libertad de prensa. Por ahora es poco lo que se ha logrado y los progresos concretos en el ámbito político son más bien escasos. Solo una instancia judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consiguió que el Gobierno polaco se replantease su polémica medida. Su sentencia fue respetada. Pero en Varsovia nadie quiere escuchar lo que tienen que decir políticos de Bruselas y Berlín. Algo que tiene que ver poco con la política y mucho con la psicología.

Quien nunca ha sido dada a las críticas, quien nunca ha hablado despectivamente de sus homólogos, es Angela Merkel. Pese a las diferencias de opinión con los mandatarios de Europa del Este, siempre ha guardado las formas. No hay político de la mitad occidental del continente que sea tan respetado allí como ella. Eso es algo en lo que Ursula von der Leyen quiere encontrar inspiración. Ya como ministra de Defensa alemana se preocupó de tener en cuenta las inquietudes de estos países, por ejemplo en lo relativo al expansionismo ruso. Probablemente fue esa una de las razones por las que a los europarlamentarios polacos del partido nacionalista conservador polaco PiS no les supuso un gran problema apoyarla en su elección como presidenta del Ejecutivo comunitario.

El enfoque innovador de von der Leyen

No tiene sentido decir que von der Leyen quiere dejarse seducir por los populistas y ser indulgente con su controvertida reforma judicial.

La nueva presidenta de la Comisión utiliza el cambio personal para establecer sus propias relaciones con los gobernantes. Si escarmentara a sus socios del Este o los amenazara con recortes en la financiación comunitaria, llegaría tan lejos como su predecesor. Algo insuficiente para una Europa que tiene que ocuparse no solo del Estado de derecho, sino que tiene otros muchos problemas que afrontar conjuntamente.

Rosalia Romaniec, periodista de DW

Von der Leyen no descarta acabar recurriendo eventualmente a las alternativas más duras, como la restricción de las subvenciones, pero no aún. Quiere esperar la decisión pendiente del Tribunal de Justicia comunitario antes de tener que aumentar la presión política. Sobre todo porque hasta septiembre no asumirá el cargo.

Supervisión de todos los Estados miembros

La verdadera sorpresa no es la relación con el Este, sino una propuesta. Von der Leyen abogó por un sistema de monitoreo del Estado de derecho que tenga bajo la lupa a todos los Estados miembros de la UE. La idea es evitar la sensación de que es una parte de Europa la que tiene a examen a la otra.

De hecho, esta sensación se ha reforzado en el Este. Allí también opinan que Occidente padece un déficit de derechos y que no quiere hablar de ello. A menudo se nombra a Alemania al respecto. Y es que aquí los jueces constitucionales son elegidos por el Parlamento y el Consejo Federal en el que están representados los estados federados. Pero en la práctica son sustancialmente la CDU y el SPD quienes proponen candidatos por turnos, que luego son elegidos por mayoría. Con esto se pretende que los jueces de más alto nivel representen posiciones diferentes.

Si Europa quiere hablar sobre el Estado de derecho de tú a tú, ambas partes tienen que poder hacer preguntas. Y los gobiernos tendrían que aclarar las razones. De forma sosegada y fáctica. Un monitoreo a escala europea sería útil en este sentido. "Nadie es perfecto”, dijo von der Leyen. Sería un comienzo. (eal/dzc)

