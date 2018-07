Opinión: Francia reedita la victoria de 1998

Francia evitó a toda costa cometer los mismos errores. En 2016, el país galo llegó a la final de la Eurocopa en París como favorito y acabó derrotado. En las últimas semanas, Didier Deschamps no se ha cansado de subrayar que la experiencia colectiva de esa derrota inesperada en casa contra Portugal ha hecho madurar a "Les Bleus". Y antes de la final de la Copa del Mundo en Moscú, todos los jugadores repetían frases como la de Paul Pogba: "En 2016 ya nos considerábamos campeones europeos antes de la final. No volveremos a cometer ese error. Aún no hemos alcanzado nuestra meta". Ahora sí la han alcanzado. Y la victoria tiene mucho que ver con aquella persona que los franceses apellidan cariñosamente "DD".

Francia derrota por 4-2 a Croacia en la final de Rusia 2018

Didier Deschamps, el campeón mundial, el motivador, el arquitecto. Una buena parte de la Copa del Mundo que el capitán francés Hugo Lloris alzó al cielo en Moscú, se la deben al entrenador galo. Al principio fue criticado por los partidos mediocres de Francia antes del Mundial, el estilo de juego poco inspirador en la fase de grupos y la falta de fantasía de un equipo altamente dotado. Los críticos tenían razón.

Opinión: El Mundial de Rusia, no de Putin

No obstante, las críticas personales contra Deschamps fueron equivocadas. Y es que el técnico siguió un plan muy claro. Este no contemplaba necesariamente la estética, pero sí la disciplina táctica, una defensa consecuente y la eficacia. Probablemente no le haya gustado a todos, pero fue la estrategia correcta para un torneo largo y agotador del que uno que otro favorito salió más temprano de lo pensado por no haber prestado tanta atención a la defensiva como Deschamps.

Lo que cuenta es la voluntad de ganar

Joscha Weber, de la redacción de deportes de DW.

Al final, la tan elogiada defensa compuesta por Pavard, Varane, Umtiti y Hernández también fue la clave del éxito contra Croacia: con mucho esfuerzo, excelentes reflejos del portero Lloris y también algo de suerte, la defensa con la camiseta azul resistió el fuerte ataque de los croatas. El hecho de que la joven selección francesa haya logrado definir el partido a su favor demuestra su madurez y espíritu de equipo.

En este campeonato, la selección gala se mostró más unida que nunca. Con la mente puesta en un objetivo común, sabía que solo como colectivo y con entrega alcanzaría su meta. Esto nos recuerda el gran equipo francés del Mundial de 1998, que se alzó con la Copa gracias a su fuerte defensa, disciplina táctica y dejando a un lado los egos.

Disturbios en París tras victoria de Francia en el Mundial

Su líder y vocero en aquel entonces: Didier Deschamps. Es notable que 20 años después haya logrado coronarse nuevamente campeón mundial como entrenador. Pero aún más notable es el hecho de que lo haya logrado con la misma táctica de 1998. Si bien el fútbol ha evolucionado -videoanálisis, análisis de datos, cientificación del entrenamiento, alimentación y táctica-, lo que sigue importando es la voluntad de ganar.

Joscha Weber (VT/ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |