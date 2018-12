Opinión: Consejo de la Unión Europea bajo mando rumano

En los próximos días, ante la inminente llegada del nuevo año y el consecuente ascenso de Rumania a la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, es muy probable que los medios oficialistas de ese país comiencen a presentar la noticia con bombos y platillos. "Bajo el sabio liderazgo del Partido Socialdemócrata (PSD), el Gobierno de Bucarest entrará henchido de orgullo a Bruselas y a Estrasburgo para conquistarlas tan pronto empiece 2019”. Palabras más, palabras menos, es así como algunos ministros de la primera ministra Viorica Dăncilă desean pasar a la historia.

¿Amenaza o hazmerreír?

Hasta ahora, la obediente Dăncilă, marioneta del poderoso Liviu Dragnea, ha cumplido sus órdenes sin pestañear, entonando un discurso nacional-populista y euroescéptico. Sus acólitos están convencidos de que ella y su equipo le darán una lección al resto de los pretenciosos e inmorales europeos, enseñándoles cómo se hace política en Rumania para los rumanos. Precisamente ella, cuyo lenguaje está plagado de faltas y por eso mismo es retratada como un hazmerreír por la prensa independiente de su país; precisamente ella, cuyo dominio de idiomas extranjeros sólo sale a relucir en documentos escritos; precisamente ella, quien confunde frente a las cámaras la capital de Montenegro, Podgorica, con la ciudad de Pristina; precisamente ella le dirá cuatro cosas a las Merkel, y a los Macron, y a los Kurz, y a como quiera que se llamen; a veces, Dăncilă olvida los nombres de sus homólogos comunitarios. Y para que ella pueda imponer su agenda con confianza plena en sí misma, el portal propagandístico ruso Sputnik la ha elegido como "Figura Política Rumana del Año” poco antes de que termine el año 2018. Poco les importa quien piensa mal de eso.

Robert Schwartz, comentarista de DW.

A pesar de todo, Dragnea, Dăncilă & Cía. no podrán causar mayor daño en el club de los 27. Las grandes decisiones pautadas para el primer semestre de 2019 no son de interés para Rumania. Como proyectos comunitarios, el "brexit” y las elecciones europeas están bien encaminados y no pueden verse ni influenciados ni desviados por sucesos inesperados, no importa cómo Bucarest decida llevar las riendas del Consejo de la Unión Europea. Y si el Gabinete de Dăncilă tiende demasiado al antieuropeismo, siempre se puede contar con el presidente rumano, Klaus Iohannis, un europeo liberal por convicción capaz de arrancarle el timón de las manos a Dăncilă y a su equipo cuando sea necesario. Él ya lo ha hecho exitosamente varias veces y seguramente lo volverá a hacer, aun bajo el riesgo de que Dragnea lo demande por traición a la patria, como ha prometido hacerlo.

En lo que respecta a la política interior rumana, cabe esperar la continuación de la lucha de poder entre Iohannis y Dragnea, quien sigue siendo jefe del PSD y presidente del Parlamento rumano pese a los antecedentes penales que arrastra consigo. La cohabitación es imposible y el fin de la inestabilidad política en Rumania no está a la vista.

Serenidad en Bruselas

Con semejante trasfondo, ¿qué le espera al continente con la presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea? En Bruselas conservan la calma. El Gobierno de Bucarest está demasiado ocupado consigo mismo como para llegar rompiendo porcelana comunitaria o, mucho menos, como para dedicarse de lleno a una tarea edificante. Considerando que la crisis rumana es un fenómeno que no parece terminar nunca, Jean-Claude Juncker, quien se despide de la presidencia de la Comisión Europea, puede empezar a hacer sus maletas con calma. Con un alto impacto mediático, Hermannstadt/Sibiu, la coqueta ciudad natal del presidente rumano Klaus Iohannis, entrará en los libros de historia comunitaria como protagonista del primer semestre de 2019. A Dragnea, a Dăncilă y al resto de sus correligionarios sólo les queda jugar el papel de personajes marginales. ¡Gracias a Europa!

Robert Schwartz (erc/jov)