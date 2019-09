Operan con éxito a Bolsonaro, que estará al menos 5 días hospitalizado

Como "exitosa” fue calificada este domingo (08.09.2019) la operación a la que fue sometido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El procedimiento, el cuarto desde que el mandatario fuera acuchillado cuando participaba en un mitin electoral en septiembre de 2018, en plena campaña para las presidenciales, duró poco más de cinco horas, casi el doble de lo previsto inicialmente.

La nueva intervención corrigió una hernia de incisión de 7 centímetros de diámetro que le surgió en el abdomen por el debilitamiento muscular provocado por las anteriores operaciones. "El paciente, que presenta estado clínico estable, hará la recuperación en la habitación. Por orientación médica, las visitas serán restringidas por el momento”, informó el Hospital Vila Nova Star de la ciudad de Sao Paulo.

Bolsonaro deberá permanecer cinco días, al menos, en el recinto médico. El portavoz de la Presidencia brasileña, Otavio do Rego Barro, afirmó en una rueda de prensa que el mandatario transmitió el cargo a su vicepresidente, el general de la reserva Hamilton Mourao, inicialmente hasta el jueves y que volverá a asumirlo cuando los médicos lo recomienden.

Será evaluado a diario

"Por norma legal, el presidente le transmitió el poder al vicepresidente. La previsión es que éste lo ejerza interinamente por cinco días a partir del domingo. Los cinco días son un plazo técnico y no el de recuperación. Después de ese período se evaluará (si Bolsonaro retoma sus funciones), pero la decisión es técnica (de los médicos)”, dijo el portavoz presidencial.

La operación, realizada en una clínica particular en el acomodado barrio de Itaim, fue encabezada por el cirujano jefe Antonio Macedo. Éste insistió en que, pese a la demora, no hubo complicaciones. "Podemos prever dos horas y demorar cuatro. Eso es normal. Lo importante es no correr y que todo quede bien hecho. Normalmente una cirugía de corrección de hernia no dura tanto, pero no esperábamos que estuviera tan adherida al tejido abdominal”, aclaró.

Macedo aseguró que Bolsonaro será evaluado diariamente por los médicos y que por ahora no se prevé la necesidad de nuevos exámenes de imagen.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Entra en escena el financiamiento de las campañas Ante la prohibición a las donaciones hechas por empresas, el Congreso creó en octubre de 2017 un nuevo fondo de 1,7 mil millones de reales para financiar candidaturas políticas. El 60 por ciento de fondo quedó en las manos de seis partidos: MDB, PT, PSDB, PP, PSB Y PR, dejando a los candidatos independientes con menos recursos.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Lula es condenado y arrestado Cuando anunció, en 2016, su intención de disputar la elección presidencial, Lula se convirtió en el líder en las encuestas. En enero, sin embargo, su situación se complicó tras una condena en segunda instancia que lo dejó virtualmente inelegible. En abril, fue arrestado, con la posibilidad de que su candidatura fuera anulada. El PT comenzó a tener dificultades para formar alianzas.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Los "outsiders" salen de la escena La posibilidad de que Lula quedara fuera y el sentimiento antipolítico entre la población, indicaban que ésta sería la elección de los "outsiders". El exministro del Supremo Joaquim Barbosa y el presentador Luciano Huck llegaron a aparecer en las encuestas. El empresario Flávio Rocha anunció su candidatura. Sin embargo, en julio todos habían desistido.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Candidaturas descartadas La elección de 2018 parecía destinada a superar el número de candidatos de 1989, cuando 22 aspirantes disputaron la Presidencia. En abril había 23 nombres interesados en aparecer en la papeleta, entre ellos el presidente Michel Temer, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, y el expresidente Fernando Collor. Pero pronto desistieron. En agosto se llegó al número de 13 candidatos en carrera.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Los candidatos aislados La jugada de Alckmin con el "centrón" acabó aislando a otros candidatos. Jair Bolsonaro (PSL) intentó negociar con el PR, pero tuvo que contentarse con el PRTB. Ciro Gomes (PDT) también vio naufragar sus intentos de coalición. Los tres terminaron la fase de convenciones con poco apoyo y tiempo de TV.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada La novela de los vices La fase de convenciones comenzó a finales de julio sin que la mayoría de los precandidatos tuviera un compañero de fórmula. Bolsonaro recibió tres rechazos hasta cerrar con el general Mourão (PRTB). Henrique Meirelles (MDB) y Ciro Gomes (PDT) se contentaron con nombres del propio partido. Alckmin fue rechazado por el empresario Josué Alencar antes de optar por Ana Amélia (PR).

Brasil: los capítulos de una elección polarizada El "plan B" del PT Con Lula virtualmente inelegible, la elección de su vicepresidente pasó a ser un trampolín para el candidato sustituto. A principios de agosto, el PT acabó eligiendo a Fernando Haddad, que desde el inicio del año era visto como "plan B". Manuela D'Ávila (PCdoB) quedó con la curiosa posición no oficial de "vice del vice", asumiendo la posición una vez que se supiera si Lula era candidato o no.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada Ataque a Bolsonaro El candidato del PSL, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Sus adversarios condenaron la agresión, y algunos llegaron a cambiar el tono de la campaña. Pero no hubo un impacto decisivo en el electorado, pues sigue liderando las encuestas aunque casi con el mismo porcentaje, mientras que el rechazo hacia él aumentó.

Brasil: los capítulos de una elección polarizada El intercambio de Lula por Haddad Después de meses de suspenso y con el aval de Lula, Fernando Haddad fue oficializado candidato a la Presidencia por el PT el 11 de septiembre, a menos de un mes de la primera vuelta, lo que ocurrió una vez que se agotaron todas las posibilidades de que el expresidente participara en la carrera presidencial. El desafío desde entonces fue transferir los votos de Lula a Haddad. Autor: Jean-Philip Struck



DZC (EFE, AFP)

Deutsche Welle