Open Arms rechaza oferta de España y pide entrar en Lampedusa

El Gobierno de España ha ofrecido al Open Arms que atraque en el puerto de Palma de Mallorca o en el de Mahón, en Menorca, ambos puertos más cercanos a Lampedusa en comparación con la alternativa anterior que le habían propuesto al barco en Algeciras. Sin embargo, la ONG rechazó las ofertas por la lejanía y el estado de los 107 inmigrantes que quedan a bordo, por lo que ha pedido desembarcar en Italia.

Es así como el buque humanitario continua sin levar anclas. "Se envió una solicitud urgente para ingresar al puerto de Lampedusa y desembarcar a las 107 personas a bordo durante 17 días. Sus condiciones psicofísicas son críticas, su seguridad está en riesgo. Si sucede lo peor, Europa y (Matteo) Salvini serán responsables", tuiteó la ONG española, en alusión al ministro de Interior italiano contrario a la admisión de migrantes.

El Open Arms insiste en que no puede navegar hasta España con 107 migrantes a bordo en la situación que reina a bordo y pide desembarcarlas en Lampedusa o, en su defecto, "que sean transferidos a otro barco que pueda hacer la travesía más rápida y en mejores condiciones".

Situación explosiva

La desesperación ha hecho que varios de los rescatados se lanzaran la tarde del domingo (18.08.2019) al mar para tratar de llegar a nado a Lampedusa, a unos 150 metros desde que el viernes entró en aguas territoriales italianas tras la autorización de un tribunal que tumbó el veto impuesto por el ministro del Interior, el ultraderechista Salvini.

Oscar Camps, fundador de la ONG, explicó a través de la red social Twitter por qué rechazaban la oferta presentada este domingo (18.08.2019) por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. "Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos a acoger, ¿quieren que naveguemos 950 millas, unos cinco días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?", escribió Camps.

Según detalla Camps la situación a bordo es explosiva y desesperada, con "peleas, pánico, crisis de ansiedad", y se preguntó si "hacen falta muertos" para que se resuelva el bloqueo.

Por su parte, Salvini, que se ha mantenido firme en su postura a lo largo de toda la crisis, se escandalizó por el rechazo de la ONG española. "Increíble e inaceptable, ¿organizan cruceros turísticos y deciden dónde desembarcar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa", escribió una vez más en Twitter, donde se está peleando este pulso minuto a minuto.

mn (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |