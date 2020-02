ONU identifica 112 compañías operando en colonias israelíes

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo pública este miércoles (12.02.2020) una lista de 112 empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados, entre ellas firmas de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Holanda.

La lista, elaborada por orden de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobada en marzo de 2016, muestra que la mayoría de las firmas son israelíes (94), pero también cita compañías estadounidenses (6), Países Bajos (4), Francia y Reino Unido (3 cada uno), así como una tailandesa y una luxemburguesa.

El informe "no es ni pretende ser un proceso judicial", señaló la oficina de la ONU en un comunicado, en el que subrayó que si bien los asentamientos israelíes son ilegales según la ley internacional, no caracteriza como tales las actividades de las empresas.

La ilegalidad o no de esas operaciones empresariales deberá debatirse en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que la sede europea de la ONU en Ginebra acoge desde el próximo 24 de febrero hasta el 20 de marzo.

Conocidas firmas turísticas

"La cuestión siempre ha sido y seguirá siendo muy controvertida", destacó en el comunicado la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, "pero estamos satisfechos con el informe, realizado tras un proceso de revisión largo y meticuloso".

Entre las empresas no israelíes destacan numerosas firmas turísticas en línea como las estadounidenses Airbnb, Expedia, Trip Advisor o Booking, la británica Opodo, o eDreams (con domicilio social en Luxemburgo), todas ellas populares webs de reserva de vuelos y alojamientos en la red.

También hay firmas de otros sectores, como la compañía de telecomunicaciones estadounidense Motorola Solutions, la firma de alimentación General Mills (también con sede en EEUU), el gigante francés del transporte ferroviario Alstom o la firma de ingeniería Egis, también francesa.

Entre las compañías israelíes podrían citarse entidades financieras como Bank of Jerusalem o First International Bank of Israel, la popular empresa de transportes Egged, o firmas de telecomunicaciones locales como Hot, Pelephone, Cellcom o Partner.

ct (efe, afp)

