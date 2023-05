ONU advierte sobre deterioro de la situación humanitaria en Sudán

Durante las últimas tres semanas, el ejército sudanés dirigido por Abdel Fattah al-Burhan se ha enfrentado con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FPR) de Mohammed Hamdan Dagalo. Según el representante especial alemán de la ONU, Volker Perthes, la mayor parte de los combates se libran ahora en la capital, Jartum, y en la región occidental de Darfur. DW entrevistó a Perthes.

DW: La inteligencia estadounidense predice un conflicto prolongado. ¿Está usted de acuerdo?

Volker Perthes: Estamos trabajando junto con Naciones Unidas y con otros socios internacionales, especialmente con la sociedad sudanesa, para asegurarnos de que esta guerra no se prolongue. El primer paso debe ser un alto el fuego firme. A partir de ahí, deben iniciarse conversaciones entre las partes para restablecer un gobierno que funcione en una situación más estable. La inteligencia estadounidense tiene sus propias evaluaciones, no voy a comentarlas. Pero nuestro objetivo es evitar una guerra larga que probablemente lleve al país al precipicio.

El alto el fuego no ha puesto fin a la violencia, ni siquiera ha apaciguado los temores de una catástrofe humanitaria en Sudán. ¿Qué se puede hacer ahora?

Las Naciones Unidas están aquí para seguir prestando ayuda humanitaria en las limitadas circunstancias actuales. El inicio de la guerra lo ha dificultado, aunque se necesita más ayuda, especialmente donde el acceso es difícil. Los almacenes del Programa Mundial de Alimentos en Darfur han sido saqueados. Varios camiones con ayuda alimentaria han sido atacados y saqueados de camino a Darfur. En Jartum, tenemos grandes dificultades para equipar los hospitales con medicamentos, por ejemplo.

¿Existe el riesgo de que se desestabilice toda la región?

La guerra siempre desestabiliza, y, por supuesto, los Estados vecinos se verán afectados. Un aspecto es la migración de refugiados. Pero también hay migración en la otra dirección: Los "buscadores de fortuna" o mercenarios de los estados del Sahel, como Mali, Chad y Níger vienen a apoyar a las FAR en Sudán. Su número no es insignificante. No se trata de una política oficial de estos Estados, sino de personas que buscan oportunidades para robar y enriquecerse.

Algunos han culpado a la comunidad internacional y a Occidente de la situación actual por sus tratos pasados con los generales. ¿Tienen las naciones occidentales cierta responsabilidad en esta guerra?

La responsabilidad de este conflicto recae en las figuras militares sudanesas, y con ello me refiero a los líderes de ambos bandos y de ambas instituciones militares, que están en guerra entre sí. Ambos bandos intentan ganarse el apoyo internacional. En mi calidad de representante de la ONU, no puedo opinar sobre las políticas de los distintos Estados miembros, pero creo, y mi consejo a quienes intentan mediar en el conflicto, sería que establezcan quela responsabilidad de la guerra recaiga en quienes realmente la libran.

¿No se apoyó lo suficiente al movimiento democrático en Sudán?

Creo que la comunidad internacional sí intentó apoyar a todas las partes en Sudán para encontrar un camino de vuelta a la democracia, tras el golpe militar de 2021. Apoyamos a todos los que estaban dispuestos a hablar y a trabajar juntos para encontrar una solución y un terreno común. En el futuro se juzgará si hicimos lo suficiente. La comunidad internacional no comparte necesariamente la misma opinión. Pero hay muchos actores, como la ONU, la UA, la IGAD regional y los Estados miembros de la ONU, que intentan conseguir un alto el fuego. Sin embargo, falta consenso, y creo que dentro de Sudán sólo hay un acuerdo parcial sobre cómo implicar a los actores internacionales, los líderes militares y los civiles. Parte de la sociedad civil reclama sin duda una política más activa en términos de tropas africanas o internacionales, pero para ello también se necesita un consenso internacional, por ejemplo en el Consejo de Seguridad, que sin duda no tendríamos.

