ONG: Estado de El Salvador "sigue amparando la impunidad"

Representantes de las organizaciones Tutela Legal María Julia Hernández y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) aseguraron este miércoles (20.03.2024) que la impunidad persiste en los casos de asesinatos, desapariciones y torturas, perpetrados durante el conflicto armado interno (1980-1992) y que el Estado salvadoreño "ampara" a criminales de guerra.

Los 12 años de guerra civil -en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de oposición, y el Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos- terminaron con un saldo de unas 75.000 personas muertas, 8.000 desaparecidas y cientos de masacres.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, señaló en una conferencia de prensa que, después de varias décadas de finalizado el conflicto armado, el Estado salvadoreño "sigue amparando la impunidad de los victimarios y olvidando a las víctimas".

En el marco del 31 aniversario de la emisión del Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, el activista agregó que las causas que provocaron la guerra persisten y que "nuestra sociedad no puede renunciar a la memoria que nos dice hacia dónde no debemos regresar". Además, dijo que "las dictaduras, el militarismo y las violaciones generalizadas de derechos humanos no deben regresar y por eso reiteramos que el Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas que continúan exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Alejandro Díaz, también de Tutela Legal, señaló que entre los casos emblemáticos de la guerra están la masacre de unas mil personas, en diciembre de 1981, en la remota localidad de El Mozote y el asesinato del religioso ahora santo de la Iglesia católica, Óscar Arnulfo Romero.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la ley de amnistía de 1993 y -con esto- abrió las puertas para juzgar los delitos de lesa humanidad perpetrados en la guerra civil, la mayoría por el Ejército. No obstante, ningún hecho de los que actualmente están siendo ventilados en juzgados salvadoreños ha llegado a condena penal.

ama (efe, la prensa gráfica)