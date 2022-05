Once recién nacidos mueren por incendio en hospital de Senegal

Senegal: ciudad histórica y medios de vida perdidos bajo el mar

Un pueblo desaparecido

Ahmet Sene Diagne vivía en uno de esos pueblos. Ahora, mientras navega por la costa de Saint-Louis con su hijo, recuerda cómo acudió personalmente al ayuntamiento para advertir sobre la excavación del canal, pero los funcionarios no le hicieron caso. “No me creyeron”, lamenta Diagne. “Me pidieron que mostrara mis diplomas, pero no tengo ninguno, soy un hombre sencillo”.