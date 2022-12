Olaf Scholz: "Nuestra cohesión es nuestro mayor activo"

El canciller federal Olaf Scholz hace un llamamiento al pueblo de Alemania para que comience el nuevo año con confianza y energía. Respecto a la guerra de agresión rusa contra Ucrania, Scholz dijo en su tradicional discurso de fin de año que su propio país, pero también la UE y la OTAN, habían demostrado cohesión y entereza.

No se dejará a nadie atrás

Alemania es un "país fuerte", destaca el político del SPD. "Un país que trabaja con ímpetu y a buen ritmo para un futuro mejor y más seguro. Un país que se sostiene, especialmente en tiempos difíciles. Un país en el que no se deja a nadie atrás, da igual si es en la ciudad o en el campo, si se es joven o viejo, si se es rico o menos acomodado, si se ha nacido aquí o se ha llegado después", añade.

Sin embargo, también está claro que "esta noche llega a su fin un año difícil", admite el canciller. "Ningún repaso del año estaría completo sin las imágenes del 24 de febrero, cuando los primeros cohetes rusos impactaron en Kiev, Jarkov, Odesa y otras ciudades ucranianas al amanecer. Putin está librando una imperialista guerra de agresión en mitad de Europa". Este cambio de era supone también para Alemania y los alemanes una dura prueba, afirma, constatando que mucha gente está preocupada por la guerra.

"Nos solidarizamos con los ucranianos, que, incluso en días como hoy, no tienen descanso frente a las bombas y cohetes rusos", lamenta Scholz. "Y todos sentimos las consecuencias de esta guerra en nuestro día a día: al hacer la compra en el supermercado, en la gasolinera o al pagar la factura de la luz o del gas".

El plan de Putin no ha funcionado

Pero la historia de este año no se trata solo de guerra, sufrimiento y dolor. Putin no consiguió invadir Ucrania en pocos días, como había planeado. Los ucranianos defendieron valientemente su patria, también gracias a la ayuda alemana. Scholz asegura que seguirá apoyando a Ucrania.

Y señaló que tanto la Unión Europea como la OTAN no han respondido divididas, como había pasado en otras crisis anteriores, sino que han estado más unidas de lo que habían estado durante mucho tiempo. Alemania no se plegó cuando Rusia cerró el grifo del gas en verano, "¡porque no vamos a dejar que nos chantajeen!". Así que la historia del año 2022 también es una historia de cohesión y entereza. Y de esperanza.

En este contexto, Scholz recuerda a los 29 millones de personas que han ofrecido su tiempo como trabajadores voluntarios, así como el abrumador cariño y las ganas de ayudar con los que se ha recibido a los refugiados de Ucrania. Al mismo tiempo, agradece a quienes trabajan por la seguridad: la Policía, la Bundeswehr, los cuerpos de bomberos y los servicios de rescate.

Un cumplido también para sí mismo también

Scholz también aprovecha para elogiar a su propio gobierno: el año pasado se prepararon grandes paquetes de ayuda para que todos pudieran hacer frente al aumento de los precios. "Nuestra cohesión es nuestro mayor activo", sostiene el canciller. Ingenieros y trabajadores calificados construyeron la nueva terminal flotante para el uso de gas licuado y las líneas de distribución necesarias en menos de doscientos días, destaca asimismo.

En las próximas semanas y meses, entrarán en servicio más terminales de gas licuado, en Lubmin, Stade y Brunsbüttel. "Esto hará que nuestro país y Europa sean definitivamente independientes del gas ruso", celebra Scholz. "Y, al mismo tiempo, así superaremos este invierno".

Para terminar, apeló a la gente en Alemania para, también en el próximo año, seguir mostrando esa cohesión y solidaridad.

