Olaf Scholz hablará sobre Ucrania y China con Biden en Washington

Un sorprendente sainete trasatlántico tuvo lugar pocos días antes del viaje que el canciller alemán, Olaf Scholz, tiene previsto a Washington. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo en una entrevista por televisión que Biden solo accedió a suministrar a Ucranialos tanques estadounidenses Abrams por la insistencia de Scholz.

Con estas declaraciones, Sullivan no solo contradice afirmaciones previas de Biden ("Alemania no me ha obligado a cambiar de opinión"), sino también al Gobierno alemán, cuyo portavoz ha negado explícitamente que hubiera "conexión" alguna entre los Leopard alemanes y los Abrams estadounidenses.

Para el experto Henning Hoff, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores y editor de International Politics Quarterly, negar que Biden accediera a enviar Abrams a instancias de Scholz era una forma de "evitar dar la impresión de que se ha presionado a los estadounidenses", dice en entrevista con DW. Por otro lado, "creo que el canciller tiene una muy buena conexión personal con el presidente Biden", agrega.

La autonomía estratégica de Europa, una ilusión

Scholz ha demostrado así cierta influencia en Washington, aunque hay voces críticas que ven una especie de chantaje en todo el proceso. A lo largo de la guerra, que ya dura más de un año, Scholz ha sido a menudo criticado de actuar de forma vacilante, tanto en términos de política interior como exterior. El canciller se negó a entregar tanques a Ucrania hasta que Biden también estuvo de acuerdo.

La guerra ha demostrado una vez más cuán dependientes son Alemania y la UE de los Estados Unidos en cuanto a la política de seguridad.

"Creo que esta idea de que Europa iba a poder actuar de manera autónoma en términos de política de seguridad se ha acabado por el momento", dice Henning Hoff. "Europa tiene que hacer un esfuerzo increíble para ponerse al día en términos de política de defensa y seguridad, y solo entonces podremos hablar de que pueda volver a actuar de forma independiente".

Dudas sobre el apoyo a Ucrania

Biden dijo en Kiev que Ucrania recibirá apoyo "mientras sea necesario". Los aliados europeos también confían en esta promesa. Pero, en EE. UU., las dudas van en aumento. El apoyo a un compromiso generoso y a largo plazo con Ucrania disminuye entre el electorado estadounidense, y los republicanos del Congreso hacen suya esta situación y la aprovecharán durante la próxima campaña presidencial.

Si el próximo presidente fuera republicano, el compromiso de EE. UU. hacia Ucrania sería distinto. En ese caso, los europeos tendrán que estar preparados para tratar con Rusia de forma más independiente de EE. UU.

Biden y los negocios de Alemania con China

En cualquier caso, Washington no considera a Rusia, sino a China, como el verdadero gran rival. Estados Unidos también teme que Beijing pueda suministrar armas a Rusia. En ese sentido, Biden trata de encontrar aliados contra China.

Este puede ser un tema delicado en las conversaciones entre Scholz y Biden, porque Alemania está muy involucrada en negocios con China, y eso es algo que el país europeo no tiene intención de estropear. (ms/cp)