Scholz en Año Nuevo: "Nuestra cohesión nos hace fuertes"

DW les ofrece extractos del discurso del canciller Olaf Scholz, pronunciado con motivo del Año Nuevo 2025:

"Hace once días, el mal entró de repente en nuestra vida cotidiana. Una alegre tarde prenavideña en el mercadillo de Magdeburgo se convirtió en una pesadilla inimaginable. Cinco personas fueron asesinadas de forma espantosa. Más de 200 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Cada día desde entonces, mis pensamientos han estado con aquellos que han perdido a sus seres queridos o que aún temen por ellos. Deseo a los heridos una pronta recuperación de cuerpo y alma. (...)

La fuerza viene de la solidaridad. Y somos un país que permanece unido. Esto también se ha puesto de manifiesto de manera impresionante en Magdeburgo en los últimos días.

Recordemos a los innumerables socorristas, enfermeros y paramédicos, a los médicos que atendieron, operaron y trataron a los heridos hasta la extenuación y más allá. Capellanes de todo el país viajaron a Magdeburgo para ofrecer apoyo y consuelo. Nuestros policías y los servicios de emergencia sobre el terreno actuaron con gran profesionalidad durante la noche del horror, a pesar de que muchos de ellos estaban conmocionados. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ellos. Muchos de los propios visitantes del mercado navideño también ayudaron espontáneamente". (...)

Rusia y Ucrania

"Nuestra economía atraviesa dificultades. La vida se ha vuelto más cara. Y muchos observan con creciente inquietud la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Puedo asegurarles que no dejaremos sola a Ucrania y que seguiremos apoyándola como nadie en Europa, y que seguiremos manteniendo la cabeza fría para que la contienda no vaya a más. Ante tales preocupaciones, no es de extrañar que muchos se pregunten:

¿Qué le espera a Alemania? Mi respuesta es una vez más: nuestra solidaridad nos hace fuertes. Somos 84 millones: ¡sólo el 1 por ciento de la población mundial! Y, sin embargo, somos la tercera potencia económica del mundo. Porque somos trabajadores. Porque hoy van a trabajar más mujeres y hombres que nunca en nuestra historia.

Entre ellos hay muchos de otros países que nos ayudan aquí y forman parte desde hace tiempo de la historia de éxito de Alemania. Así que no permitamos que nos dividan. Por nadie. Aquí, incluso niños de familias obreras pueden ir a una escuela decente. Todos pueden confiar en recibir un buen tratamiento médico en el médico o en el hospital. Y a pesar de todas las diferencias de intereses, en casi ningún otro país del mundo empresarios y trabajadores colaboran tan estrechamente en materia de salarios y condiciones laborales. Casi ningún otro país tiene tantos amigos y socios internacionales como Alemania". (...)

Solidaridad en pequeños gestos cotidianos

"La cohesión también surge a partir de cosas supuestamente pequeñas y cotidianas. Cuando los abuelos cuidan de sus nietos, los vecinos hacen la compra para una pareja de ancianos o las familias cuidan de sus parientes. Cuando los padres proporcionan transporte para el club deportivo u hornean pasteles para el bazar de la escuela.

'Eso no merece la pena mencionarlo', diría probablemente la mayoría de la gente sobre su compromiso cotidiano. Pero sí merece la pena hablar de los millones de personas que dan la cara por los demás. Esto incluye todo el trabajo no remunerado que se hace en casa todos los días, labor que, por cierto, sigue siendo mayoritariamente realizada por mujeres.

Todos los grandes éxitos comienzan con la solidaridad. En el nuevo año, celebramos por trigésimoquinta vez la reunificación de Alemania. Aquello fue el resultado de cientos de miles de decisiones individuales para hacer juntos lo correcto. (...) Así que, si hay un país que ha aprendido que la cohesión puede cambiar las cosas a mejor, que la cohesión puede incluso derribar muros, somos nosotros. Nosotros, los alemanes".

Elecciones en Alemania

"Esto también deja claro que ustedes -los ciudadanos- deciden lo que ocurre en Alemania. No depende de los dueños de las redes sociales. En nuestros debates, a veces se tiene la impresión de que, cuanto más extrema es la opinión, mayor es la atención recibida. Pero no es quien grita más alto quien decide lo que ocurre en Alemania. Es la inmensa mayoría de la gente sensata y decente. Esto también se aplica a las próximas elecciones del 23 de febrero. Hoy quiero pedirles: ¡vayan a votar! (...)

Tras el terrible atentado de Magdeburgo, solo hicieron falta unos minutos para que circularan rumores descabellados por Internet y las redes sociales. Una cosa está clara: si hubo fallos por parte de las autoridades de seguridad, se están investigando y rectificando. Pero muchos de los rumores y especulaciones han resultado ser falsos. Este tipo de cosas nos dividen y debilitan. No son buenos para nuestro país". (...)

(ms/jc)