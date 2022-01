Olaf Scholz defiende la vacunación obligatoria, pero dejará que decida el Bundestag

El canciller alemán, Olaf Scholz, se pronunció este miércoles (12.01.2022) a favor de la introducción de la vacunación obligatoria contra el COVID-19, pero a la vez defendió que el Gobierno no presente un proyecto al respecto y deje el tema en manos del Parlamento. Scholz aprovechó su primera ronda de preguntas en el Bundestag para volver a pedir a la gente que se vacune. Según el reglamento de la cámara, el canciller federal debe contestar tres veces al año las cuestiones planteadas por los diputados.

"Personalmente, estoy a favor de la vacuna obligatoria", dijo. "La decisión de no vacunarse no solo le afecta a uno mismo, sino a ochenta millones de personas en Alemania", añadió. Y citó, por ejemplo, las operaciones pospuestas en hospitales y el gasto estatal que supone. Sin embargo, Scholz agregó que en un tema tan delicado era conveniente que la decisión saliera del Parlamento con propuestas no partidistas y que los diputados sean liberados de la disciplina de grupo y puedan votar siguiendo solo su conciencia.

Diputados de la AfD mostraron pancartas con el lema "libertad en lugar de división", en contra de la regla 2G de aceso al Bundestag votada hoy: solo vacunados contra (o recuperados del) COVID-19.

"Es un tema que afecta a nuestro cuerpo. Creo que allí cada cual tiene que votar siguiendo su conciencia. Pero mi postura es clara", dijo Scholz. Y rechazó además las acusaciones de que mostró muy poco liderazgo en el tema. El Bundestag debatirá a finales de enero sobre la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria y se espera que probablemente en marzo se celebre la votación sobre esta cuestión.

Dentro del Partido Liberal (FDP), socio del Gobierno tripartito, hay resistencia ante la idea de la vacuna obligatoria. Antes de la ronda de preguntas se había aprobado por clara mayoría -y con el rechazo de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD)- una disposición que exige estar vacunado o recuperado para tener acceso al pleno y o tener un test negativo o haber recibido ya la dosis de refuerzo de la vacuna. En respuesta a una pregunta sobre los efectos secundarios de las vacunas, acusó a la AfD de "confundir" a los ciudadanos con discusiones "extrañas".

lgc (efe/edp)