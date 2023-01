Olaf Scholz defiende ante el Bundestag la decisión de enviar tanques Leopard 2 a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, compareció este miércoles (25.01.2023) ante el Bundestag, el Parlamento alemán, para explicar su política respecto a Ucrania y la decisión de enviar tanques Leopard 2. Scholz hizo hincapié en que debe evitarse una escalada con Rusia. "En todo lo que hacemos, debemos siempre dejar claro que hacemos lo necesario y lo posible para apoyar a Ucrania. Al mismo tiempo, debemos impedir que el conflicto escale a una guerra entre Rusia y la OTAN", dijo Scholz en un discurso ante la cámara baja del Parlamento alemán.

"Alemania siempre responderá cuando se trate de apoyar a Ucrania", afirmó Scholz, ante el pleno parlamentario, para insistir que esos suministros se harán "en coordinación con nuestros aliados" y condenar la "agresión imperialista" por parte de Rusia. El canciller alemán abordó previamente con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la situación en el país y la "respuesta" de Alemania. "El primer paso está dado. Ucrania necesita muchos 'Leopard'", afirmó Andrej Zermak, jefe de oficina del presidente Zelenski, a través de su cuenta en Telegram.

Reacción rusa

El embajador ruso en Alemania, Serguéi Nechaev, reaccionó airadamente tras el anuncio del envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. "La decisión de Berlín significa la renuncia definitiva de la República Federal de Alemania a reconocer la responsabilidad histórica ante nuestro pueblo por los terribles crímenes del nazismo durante la Gran Guerra Patria [en referencia a la Segunda Guerra Mundial] que no prescriben", señaló el diplomático en un comunicado.

Nechaev agregó que Berlín deja de lado "el difícil camino de reconciliación entre rusos y alemanes durante la posguerra". Según el embajador ruso, se trata de una "decisión extremadamente peligrosa" que "lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación y contradice las declaraciones de los políticos alemanes" sobre la intención de no involucrarse en el conflicto.

"Nos convencemos nuevamente de que Alemania, al igual que sus aliados más cercanos, no está interesada en una solución diplomática a la crisis en Ucrania, está preparada para escalarla constantemente y atiborrar de forma ilimitada al régimen de Kiev con armas cada vez más mortíferas", agregó. Antes, el embajador en Estados Unidos había lanzado una protesta similar con el posible envío de tanques Abrams y portavoz del Kremlin había dicho que los tanques occidentales "arderán" si eran entregados a Kiev.

Reacciones desde la OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aplaudió la decisión alemana. "En un momento crítico de la guerra de Rusia" los tanques "pueden ayudar a Ucrania a defenderse, ganar y prevalecer como nación independiente", apuntó Stoltenberg en un mensaje en Twitter.

Aunque las autoridades alemanas han confirmado que, a excepción de la solicitud de Polonia para reexportar sus Leopard 2, no han recibido ninguna otra, España se ha mostrado "dispuesta" a enviar sus carros de combate a Ucrania. El ministro de Defensa de Finlandia, que cuenta con doscientos de estos tanques, dijo también que su país también colaboraría en el envío, aunque su aportación no podría "ni grande ni sustancial" para no debilitar su propia capacidad de defensa frente a la vecina Rusia.

lgc (afp/efe/rtr)