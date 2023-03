Oferta de trabajo para "solo vegetarianos" se hace viral en las redes sociales chinas

Una oferta de trabajo de una compañía china de Shenzhen, provincia de Cantón (en el sur de China), despertó el interés de los internautas del gigante asiático al señalar que solo se contrataría a personas vegetarianas.

La publicación de la empresa, compartida en los últimos días, destaca que "todo el personal es vegetariano, y se puede garantizar que son todos buenos compañeros", recogen hoy varios medios locales.

El puesto de trabajo ofertado requiere la capacidad de poder desarrollar un mercado, tratar de manera eficiente con clientes y realizar proyectos de cooperación, cualidades que muchos internautas han destacado como "no exclusivas de los vegetarianos".

El director ejecutivo de la compañía, creada en 2020, afirmó en respuesta a los internautas que el requisito de solo contar con vegetarianos es porque quieren garantizar que "todos en el equipo sean bendecidos".

A su vez, se preguntó cómo podría la compañía "contratar a un empleado que fuma, bebe y come carne" si se dedican a la industria de la comida vegetariana.

"Los puestos que estamos contratando esta vez no son para empleados normales, sino para socios. Todo el mundo está involucrado en la industria vegetariana, pero si no pueden aceptar estas condiciones, pues que no vengan y ya está", agregó en su explicación.

Reaccionan en redes sociales

La noticia se hizo viral este miércoles en la red social Weibo (equivalente a Twitter, censurada en China), con más de 55 millones de visualizaciones y comentarios que dudaban de la legalidad de la propuesta.

"No solo hay que mirar el titular. Su compañía está en la industria vegetariana y todos tienen sus creencias. Es normal ser vegetariano, no hay nada que decir al respecto", defendía un usuario en Weibo.

Al mismo tiempo, otros internautas aconsejaban a la compañía "buscar candidatos en templos budistas", mientras que también incidían en que "este tipo de empresa no es digna" de sus capacidades de trabajo.

Fu Jian, un abogado consultado por el portal de noticias Jimu News, dijo que la solicitud de la empresa "no era razonable" y podría ser sospechosa de violar la ley.

"Esta oferta puede implicar discriminación laboral, infringir el derecho a la igualdad en el empleo y puede conllevar el riesgo de ser denunciado por los empleados y solicitantes de empleo, o incluso ser procesado", agregó Fu.

EE (EFE)