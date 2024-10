¿Freno al suministro de armas a Israel?

En la política alemana se debate si el Gobierno de coalición debe interrumpir el envío de armas al Gobierno de Netanyahu.

Francia y España piden se frene la venta de armas a Israel tras los recientes ataques del ejército israelí contra posiciones de las Fuerzas de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. La razón oficial es la búsqueda de un alto el fuego en Gaza y Líbano. Otros países aliados de Israel, como Estados Unidos y Alemania, parecen estar dispuestos a seguir suministrando armas a Israel de forma ilimitada.

Sin embargo, la política alemana debate si el Gobierno de coalición de Olaf Scholz debe seguir enviando armas a Israel o frenar su envío. Para muchos, el Gobierno de Benjamín Netanyahu recibe ya suficiente apoyo militar. En esta entrega de DW Analiza analizamos si existe una base jurídica para una posible interrupción del suministro de armas a Israel, y qué impacto tendría esto en su capacidad de defensa.

