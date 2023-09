Océano caliente - cambio climático en Florida

Las temperaturas de océanos son extremadamente altas. Es uno de los efectos del cambio climático, pero también del fenómeno conocido como El Niño, que amenaza a uno de los hábitats más diversos en todo el planeta - la costa de Florida.

Los arrecifes de coral se ven afectados por el peligroso blanqueamiento, que en el peor de los casos puede provocar la muerte de corales. Ines Pohl acompaña a los activistas en su lucha por este delicado ecosistema.



