Oberammergau - Un pueblo y su Pasión

Ni siquiera la suspensión del espectáculo de la Pasión de Oberammergau dos años atrás, debido a la pandemia, pudo impedir que el pueblo cumpliera su promesa del año 1633, en tiempos de la peste. Cada 10 años, desde entonces, vienen visitantes de todo el mundo a este pueblo cercano al pico Zugspitze para asistir a las cinco horas de representación de la historia bíblica.

Ya es la cuarta vez que el municipio elige al inquieto Christian Stückl como director del espectáculo. Es uno de los más destacados personajes de la escena teatral de Alemania. Desde 1990 trabaja en Oberammergau sacando el máximo potencial de sus actores aficionados. A pesar de las objeciones, Stückl ha conseguido que puedan participar en la obra tanto musulmanes como personas sin bautizar. También desde 1990 pueden actuar mujeres casadas.

Para Andrea Hecht se cumple, ya por segunda vez, su sueño de infancia: encarnar a María en el escenario. Desde entonces su imagen de la Virgen ha cambiado completamente: la figura de la santa ensimismada ha dado paso a una mujer combativa que acompaña a su hijo hasta el momento de su ejecución. También Barbara Schuster nos cuenta cómo entiende su papel de María Magdalena. El intenso estudio de las figuras bíblicas, dice, está influyendo en su fe personal.

El reportaje muestra cómo los habitantes del pueblo se van preparando para las más de 100 representaciones de la obra. Acompañando a algunos de los protagonistas queda patente que, para los habitantes de Oberammergau, la Pasión no es una obra que se saca de los fondos del teatro una vez cada 10 años, sino más bien el intento de todo un pueblo de redescubrir a la persona de Jesucristo una y otra vez.





