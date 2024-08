"Nunca llegues tarde ni te olvides de una cita en Alemania"

Una tarde de verano en Berlín, 6:45 de la tarde. Sólo falta un cuarto de hora para la representación al aire libre del Teatro Galli. El pequeño teatro está situado al este de la ciudad, en Heckmann Höfen, que da a la Oranienburger Straße, una de las zonas de ocio nocturno más populares de Berlín.

Jazmine Reynoso comprueba la técnica y se da cuenta de que una de las cajas del escenario tiene una conexión suelta. Hay que cambiar un cable. La joven de 28 años corre rápidamente al teatro para conseguir repuesto. Es polifacética y tiene un contrato como artista. Actúa en el escenario, pinta atrezo y también se ocupa de la técnica -el sonido y la iluminación- en algunas obras. Su biografía es tan variada como sus tareas.

"Mi padre es mexicano y yo crecí en México, en un pueblo muy pequeño, en Cañadas de Obregón, en Jalisco. Mi padre también nació y creció en México y se fue a San Francisco a trabajar. Allí conoció a mi madre. Mi madre es filipina", cuenta a DW. Los padres de Jazmine se trasladaron primero a México para que Jazmine y su hermana, tres años menor, pudieran desarrollarse allí, antes de trasladarse con ellas de nuevo a San Francisco para su etapa escolar. "Yo crecí en la comunidad latinoamericana del sur de San Francisco. La mayoría de mis compañeros de clase eran mexicanos".

Jazmine llegó a Berlín hace 5 años para estudiar y luego empezó a buscar trabajo. "Es muy difícil encontrar trabajo en Berlín si sólo hablas español o inglés. Fui a la oficina del teatro y dije: 'He trabajado en un teatro y me gustaría trabajar aquí también si me dan una oportunidad'. Y Marion, mi jefa, vio potencial en mí. Trabajé muy duro y aprendí alemán. Y ahora llevo aquí un año como artista multidisciplinar".

Jazmine trabaja como autónoma y ahora incluso está empezando a actuar en alemán. Su primera obra es un cuento de hadas infantil: El lobo y las siete cabritillas, de los hermanos Grimm. Ella es una de las cabritas. "Es la primera vez que trabajo en equipo y tengo compañeros. Hablo siempre en alemán. O inglés, porque los demás quieren practicar. Me siento muy a gusto y también me invitaron a ver el fútbol durante la Eurocopa. Y cuando vienen grupos de niños españoles al teatro, por supuesto soy yo quien toma el relevo y les explica de qué tratan las obras".

Jazmine actúa, pero también se ocupa de muchas otras tareas en el teatro. Imagen: Tanja Blut/DW

Juventud protegida

Recuerda su infancia en México como despreocupada y protegida. "La vida en Cañadas era muy tranquila, muy rural. La gente ha vivido allí durante generaciones. Uno de mis tíos tenía un rancho.

Y era muy seguro. Por ejemplo, cuando yo tenía 6 años y mi hermana 3, paseábamos solas por el pueblo y nadie se preocupaba. Mi padre se sentaba cerca, en el restaurante o en el bar de mi abuela. Nos metíamos en el río en pantalón corto y camiseta, y no pasaba nada", recuerda. "Y hacíamos muchas barbacoas. Mi padre hizo una barbacoa de barro en el suelo y cocinaba filetes y papas en ella".

Eso no habría sido posible en San Francisco, reflexiona Jazmine. Aunque México es el país de su infancia, no quiere idealizarlo: "Allí no todo es fácil. La gente que sólo va de vacaciones piensa que es fácil vivir allí porque van de vacaciones y simplemente tienen el dinero necesario, pero luego olvidan rápidamente que algunas de las personas que tienen que vivir allí son muy, muy pobres".

Los niños disfrutan la representación de "El Gato con Botas". Imagen: Tanja Blut/DW

Diferencias entre México y Alemania

¿Cuál es la mayor diferencia entre Berlín y México? "¡La fruta! ¡La comida, en general! La comida en México es tan rica, tan increíblemente fresca. Y es increíblemente barata en comparación con Alemania, ¡pero aún más en comparación con EE.UU.! En México, la fruta y la verdura vienen de su propio país y las producen allí. Y eso es lo que lo hace tan estupendo", dice Jazmine.

"Y... los mexicanos son más relajados que los alemanes. Son muy amables y sociables entre ellos. Cuando estás en casa, siempre viene algún familiar o vecino a visitarte o a hablar contigo. Nadie se sorprendería ni se molestaría por ello. Aquí en Alemania, siempre tienes que concertar una cita. Y no llegues tarde ni te olvides de la cita. A los alemanes eso les molesta mucho. Te lo echarán en cara semanas después. Si es que siguen hablando contigo".

A veces Jazmine echa de menos México y sobre todo a su familia. "Siempre que vuelvo a México, es como viajar en el tiempo para mí. Simplemente huele a México y no importa cuándo vuelva, siempre será como mi hogar."

(gg/rml)