Nuevo gobierno alemán: ¿A la altura de los retos?

El mandato del nuevo canciller designado Scholz comenzará en medio de la cuarta ola de la pandemia de coronavirus. Estará al frente de una coalición tripartita que quiere implementar cambios drásticos en el modelo energético, en las políticas de digitalización y de inmigración. También genera gran expectativa el rumbo de Alemania en política exterior como por ejemplo con respecto a China y Rusia, donde no se sabe si el rumbo estará basado en valores democráticos o trazado por intereses económicos. Nuestros invitados: Hinnerk Berlekamp, periodista alemán. Trabajó en la sección de Internacionales del diario berlinés Berliner Zeitung. Hinnerk dice que "el nuevo Gobierno propone un buen número de reformas interesantes, pero varios de los problemas más urgentes apenas los toca". Juan Carlos Barrena, corresponsal de Grupo Vocento en Berlín y trabaja como periodista para DW. Juan Carlos dice que "el nuevo gobierno no puede fallar en ese objetivo si aspira a que Alemania siga siendo un país competitivo a nivel mundial". Diana Luna, internacionalista y asesora de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana dice que "el nuevo Gobierno comenzó con el pie derecho. Su voluntad política y complementariedad impulsará la agenda de modernidad, pero no será facil". ¡Sea parte de la discusión! Escríbanos a afondo(at)dw.com