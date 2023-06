Un resumen de la Gala de la Ópera 2023

Organizada en beneficio de la Fundación Alemana contra el SIDA, esta edición de la Gala de la Ópera de Bonn presenta un repertorio clásico interpretado por jóvenes cantantes de todo el mundo. Muchos se perfilan como grandes promesas del mundo lírico.

Imagen: Thilo Beu/AIDS Stiftung

Entre ellos, la soprano sudafricana Nombulelo Yende. Galardonada con varios premios prestigiosos, completó sus estudios vocales en Ciudad del Cabo y actualmente actúa en el Opera Studio de Fráncfort. También el tenor Bekhzod Davronov, de Uzbekistán, que interpretó el aria de Verdi "La Donna è mobile". Para él, participar en esta gala solidaria fue un honor. "Hacer el bien siempre ha sido una prioridad en mi familia", explicó. "En Uzbekistán lo llamamos 'jalta'. Ayudar a los demás es bueno para el alma".

Todos los artistas actuaron sin cobrar en beneficio de la Fundación Alemana contra el SIDA, que recauda fondos en tres galas de ópera al año: en Berlín, Düsseldorf y Bonn. Los beneficios se destinan a servicios de investigación y asesoramiento para personas seropositivas.

Imagen: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

La gala es un gran escenario para muchos jóvenes talentos y para Dirk Kaftan, director musical de la Orquesta Beethoven de Bonn, que acompaña la gala, es una gran oportunidad para conocer nuevos artistas. Cultura.21 les presenta los momentos más emotivos del evento.

