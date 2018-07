Nuevas reglas para la reagrupación familiar en Alemania

¿A quién se aplica el nuevo reglamento?

La nueva ley se aplica solo a aquellos refugiados que no son perseguidos personalmente o por pertenecer a un grupo determinado, pero que, sin embargo, corren el riesgo de sufrir grave peligro de vida en sus países de origen. En Alemania se denominan "beneficiarios de protección subsidiaria". En la actualidad, por ejemplo, muchos de ellos son refugiados de Siria. El año pasado se concedió este estatuto de protección a unas 98.000 personas. Se trata de cerca del 16 por ciento de todas las solicitudes de asilo. Este año, de enero a junio, las cifras son mucho menores, y llegan a alrededor de 14.000, un 11 por ciento.

¿Por qué hay un nuevo reglamento?

Hace apenas tres años que las personas con protección temporal en Alemania tienen derecho a reagruparse con sus familias. Sin embargo, en 2016, en el punto álgido de la crisis de los refugiados, el plan se suspendió durante dos años. El nuevo reglamento es un compromiso, porque la reagrupación familiar se limita a 1.000 personas al mes.

¿Quién puede venir?

El reglamento se aplica a los familiares más cercanos: el cónyuge, los hijos menores de 18 años o los padres de hijos menores de edad. Si un hombre tiene varias esposas en su país de origen, la regla solo se aplica a una esposa. Los hermanos de los menores que viven en Alemania no pertenecen a esta definición de familiares más cercanos.

¿Aumentan las posibilidades a una protección permanente?

No, la reagrupación familiar no tiene ningún efecto sobre el estatus de residencia.

¿Qué sucede con las solicitudes rechazadas?

Si alguien no puede reagruparse con su familia en el lapso de un mes porque la cuota ya no lo permite, la solicitud permanece en la pila. Por lo tanto, no es necesaria una nueva solicitud.

Manifestación en Berlín: "Sin mi familia no puedo aprender alemán"

¿Cuáles son los criterios de selección?

Las "razones humanitarias" son decisivas. Por ejemplo, la duración de la separación de la familia, si los menores están afectados, si hay peligro para la vida o de la integridad física, o si alguien está gravemente enfermo. Se conceden puntos a favor a aquellos que puedan demostrar que se mantienen a sí mismos, que tienen conocimientos de alemán o que están estudiando en Alemania. Quienes hayan cometido delitos, obtienen puntos en contra.

¿Quién procesa las solicitudes?

Esto es bastante complicado. Varias autoridades participan en el proceso de las solicitudes. Las embajadas y otras instituciones en el extranjero examinan todos los asuntos relacionados con la identidad o las relaciones familiares. Con un sello positivo, la solicitud pasa a las autoridades de seguridad y extranjería en Alemania. Allí tiene lugar la segunda etapa de evaluación, donde se reúne la información sobre la parte de la familia que ya vive en Alemania. Estos datos se devuelven a las embajadas, y estas los envían a una oficina del Ministerio del Interior para que decida en cada caso.

¿Quién toma la decisión final ?

La decisión final sobre quiénes serán los que reciben el derecho a una reagrupación familiar y un visado para viajar a Alemania es tomada por la Oficina Federal de Administración, en la ciudad de Colonia. Se trata de una dependencia directa del Ministerio Federal del Interior. La notificación solo es valida para una persona, ya que cada caso se examina individualmente. La notificación positiva se envía a la embajada, que emitirá el visado.

Autor: Kay-Alexander Scholz (GG/CP)

