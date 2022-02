Nuevas protestas contra restricciones sanitarias en Canadá

Opositores a las restricciones sanitarias en Canadá, algunos de los cuales ocupan el centro de la capital federal desde hace más de una semana, se manifestaron el sábado (05.02.2022) para exigir el levantamiento de las medidas del gobierno.

La protesta, que comenzó con un movimiento de camioneros en el oeste del país, derivó en el bloqueo de zonas céntricas de Ottawa. Desde hace ocho días, las calles frente al Parlamento y bajo las oficinas del primer ministro, Justin Trudeau, han sido ocupadas por decenas de camiones y grupos de manifestantes.

El sábado por la mañana, l os primeros manifestantes llegaron a la capital bajo un frío glacial para reunirse alrededor de fogatas, ondeando banderas canadienses y pancartas antigubernamentales.

En Ottawa, la policía estuvo en guardia y colocó barreras durante la noche para limitar el acceso de vehículos al centro de la ciudad, pues miles de manifestantes, incluso dos a caballo, se unieron a los camioneros que bloqueaban calles.

Manifestaciones en más ciudades

Protestas similares tuvieron lugar en Toronto, la ciudad de Quebec, Vancouver y Winnipeg, donde un conductor fue arrestado por arremeter contra manifestantes. Cuatro personas fueron atendidas por heridas menores, informó la policía.

Los opositores a las restricciones también salieron a las calles de Vancouver.

Un hombre también fue acusado de asalto por lanzar una bomba de humo en las protestas de Toronto.

Y en la provincia sureña de Alberta, los camioneros continuaron bloqueando un importante cruce fronterizo hacia el estado de Montana, en el oeste de Estados Unidos.

En una reunión de emergencia el sábado por la noche, el jefe de policía de Ottawa, Peter Sloly, pidió "un aumento adicional de recursos" para poner fin al "asedio" a la capital.

A pesar de la exasperación de los habitantes de Ottawa, el gobierno descartó la posibilidad de enviar a militares para desalojar a los manifestantes.

Las medidas sanitarias establecidas por las provincias canadienses están entre las más restrictivas de Occidente. La de Quebec se ubica entre las regiones del mundo que más días de confinamiento ha impuesto a su población.

jc (afp, The Globe and Mail, The Star)