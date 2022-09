Nuevas leyes protegen la libertad de prensa en la Unión Europea

La comisaria de Valores y Transparencia de la UE, Vera Jourova, presentó una ley sobre la libertad de los medios de comunicación en la UE. Jourova cree que los periodistas necesitan más protección contra las influencias, las amenazas y la violencia, aunque la Carta de Derechos Humanos de la UE y las constituciones de los 27 Estados miembro garantizan de hecho la libertad de prensa.

En comparación con otras regiones del mundo, la situación de los medios de comunicación enEuropano es mala, según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). Las excepciones son Bielorrusia, Rusia y Turquía. En amplias zonas de Asia, África y partes de América Latina, la situación es mucho más difícil. En América del Norte, Australia y Sudáfrica es mejor que en Europa.

¿Por qué es necesaria una ley europea de medios libres?

Sin embargo, según las observaciones de la Comisión de la UE y también de Reporteros sin Fronteras, la violencia y el acoso contra los periodistas han aumentado en muchas partes de la UE en los últimos años. La concentración de los medios de comunicación continúa y en algunos Estados miembros, por ejemplo en Hungría, Polonia y Grecia, los gobiernos intervienen masivamente en la propiedad del sector de los medios de comunicación o intentan orientar la información en una dirección favorable al gobierno.

También en Alemania, según el informe anual de RSF, han aumentado las agresiones a los medios de comunicación en las manifestaciones de antivacunas o grupos de derecha, así como las injurias bajo el epígrafe "prensa mentirosa". Así, Alemania ha pasado de "buena" a "satisfactoria" en la clasificación de Reporteros sin Fronteras. También influye la disminución de la diversidad de los diarios. La Comisaria de la UE, Jourova, cree ahora que el problema debe ser abordado por la normativa europea porque los gobiernos de los Estados miembros no se preocupan lo suficiente.

¿Qué quiere cambiar la Comisión Europea con la nueva ley?

"Contiene muchas cosas que no le gustarán a todos porque, entre otras cosas, la ley pretende crear la mayor distancia posible entre la política y los medios de comunicación", dijo la Comisaria de la UE Jourova a la emisora pública checa Radio Praga Internacional. El primer párrafo de su proyecto de ley estipula que el Estado no debe influir en el contenido de un medio de comunicación. "O sea que cuando el dinero público se entregue a los medios de comunicación, ya sea de la UE, de los gobiernos o de las regiones, debe ser transparente y hacerse de forma no discriminatoria", dijo Jourova.

Las decisiones de personal en los medios de comunicación deben ser más transparentes. La propiedad de los medios privados debe ser revelada para evitar los monopolios. Debe garantizarse la financiación estable de los periódicos, la radio y las agencias de noticias. Se trata de otras exigencias de la ley, que se supone que tiene efecto en el mercado interior de la UE, principalmente a través de la normativa económica.

¿Por qué Hungría fue un ejemplo negativo en la redacción de la ley?

La situación de los medios de comunicación en Hungría bajo el gobierno nacionalista de derechas del primer ministro Viktor Orban ha hecho saltar las alarmas en Bruselas. En Hungría, los empresarios leales a Orban han comprado las principales empresas de comunicación y las han entregado a una fundación llamada KESMA, que a su vez está controlada por el Estado.

Este modelo ha dado lugar a una "Gleichschaltung" de los periódicos y los portales en línea. Orban ya había puesto bajo su control la radiotelevisión pública. La Comisión Europea teme que en Hungría estén surgiendo "desiertos informativos", es decir, condados y ciudades donde no hay ningún medio de comunicación independiente del gobierno.

En Polonia existen problemas similares. En Grecia, el gobierno conservador ha puesto bajo su control la radiotelevisión pública mediante un decreto. En la clasificación de la libertad de prensa, Grecia ocupa, por tanto, el puesto 108 de los 180 países analizados. Hungría ocupa el puesto 85. En comparación, Alemania está en el puesto 16 y Noruega en el primero.

Tras los asesinatos de periodistas en Francia, Malta, Eslovaquia y Holanda en los últimos años, los periodistas deben estar mejor protegidos contra la violencia y el acoso en la vida real o en Internet. Hay que mejorar la cooperación con la policía y la fiscalía.

¿Cuándo llegará la ley?

Los Estados miembro de la UE deben aprobar las nuevas normas por mayoría cualificada. El Parlamento Europeo también debe aprobar la ley. Jourova, espera que haya resistencia sobre todo en Europa Central y Sudoriental, donde los medios de comunicación están sometidos a una mayor presión de los gobiernos que en el oeste de la UE. La ley entrará en vigor antes de las elecciones europeas de 2024 para garantizar una información justa y libre durante la campaña electoral.

(jov/ms)