Nuevas elecciones en Reino Unido: una gran oportunidad

Este nuevo giro apenas se podía ver. Día tras día, los corresponsales políticos esperaban impacientemente en Westminster y hablaban únicamente sobre lo que no pasaba en el Parlamento británico: ningún "brexit", ningún segundo referéndum, ninguna permanencia en la Unión Europea (UE). Y tampoco nuevas elecciones. Hasta ahora. ¡Porque finalmente algo está sucediendo en Reino Unido!

Las elecciones del 12 de diciembre son el único camino para salir del estancamiento en el que Reino Unido ha estado por más de dos años. Y son una gran oportunidad para el país y la gente, por tres razones:

1. Un Parlamento necesita una mayoría

Un Parlamento sin mayorías simplemente no funciona. Theresa May tuvo la culpa. Llamó a nuevas elecciones sorpresivamente en 2017, y comenzó con una sólida ventaja en la campaña electoral, que luego perdió en solo seis semanas. El Parlamento que resultó estaba paralizado: sin mayorías y juegos de estrategia constantes. Y en este punto, también hay que darle la razón a Boris Johnson: el Parlamento en su composición actual ya no es capaz de actuar. A eso se suma un primer ministro que nunca fue elegido por el pueblo, sino por dos tercios de los miembros del partido conservador. Solo 140.000 tories votaron por la dirigencia del partido conservador. Si este primer ministro, que no fue legitimado primero en elecciones, hubiese presionado el "brexit", este habría sido simplemente antidemocrático. Ahora Johnson tiene que enfrentarse a los 45 millones de británicos que actualmente son elegibles para votar.

2. Las elecciones son un segundo referendo de facto

Las nuevas elecciones ofrecen a los británicos la oportunidad de aclarar los asuntos. Tres años después del referéndum del "brexit", el pueblo sabe cuánto la salida afectará la economía y la sociedad británicas. Las elecciones son de facto un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la UE. Porque seamos honestos: esta elección no se tratará de nada más que el "brexit". Es el tema dominante en las calles.

Charlotte Potts es corresponsal de DW en Londres

Y la mayoría de los partidos se han posicionado claramente. Los conservadores quieren una ruptura clara con la UE (con el acuerdo de Johnson), y los partidarios de un "brexit" duro entran aquí. Los demócratas liberales dejan claro que quieren seguir siendo miembros de la UE. En el mismo curso está el Partido Nacional Escocés (SNP). Lo importante ahora es que los laboristas, como el mayor partido de oposición, finalmente se pongan de acuerdo, y manifiesten claramente que están a favor de la salida, pero también de una conexión muy cercana con la UE posteriormente.

Desde el referéndum, el líder de la oposición Jeremy Corbyn perdió la oportunidad de ofrecer una alternativa clara al rumbo del "brexit" de los conservadores. Esta indecisión debería costarle muchos votantes ahora. Entonces, esta es la postura de los partidos frente al "brexit". Para los votantes británicos, las elecciones de diciembre plantean dos interrogantes: ¿Nos decidimos por el "brexit" y el rumbo de Boris Johnson? ¿O nos decidimos por los partidos proeuropeos después de tres años de caos del "brexit"?

3. ¡Por fin se logra la claridad!

El país y los votantes necesitan precisamente esta claridad. La incertidumbre que ha resultado de este ir y venir paraliza a Reino Unido. Cada pocos días, otra empresa muda su sede fuera de Reino Unido. Los potenciales compradores inmobilarios prefieren alquilar porque no saben lo que va a pasar. Los receptores de ayudas sociales se preocupan por sus beneficios sociales. Algunos británicos han estado incluso almacenando suministros durante mucho tiempo en caso de una salida no regulada. Los ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido observan ansiosamente cada nueva fecha límite del "brexit". Los parlamentarios reciben amenazas de muerte porque luchan por permanecer o irse. Y, al mismo tiempo, cada vez más votantes experimentan problemas de salud mental debido a la constante incertidumbre que rodea al "brexit". En resumen, el pueblo está cansado del "brexit" y el país se divide. Precisamente por esto se necesita claridad. Pero no me malinterpreten: soy europea de pura sangre, vivo en Londres con mi familia y deseo desesperadamente que Reino Unido se quede en la UE. Pero cualquier extensión adicional es ahora para mí un dolor de cabeza, porque nadie sabe lo que vendrá después.

Las nuevas elecciones son la única forma de superar el estancamiento. En teoría. La realidad, por supuesto, podría ser muy diferente: por ejemplo, si nuevamente no resultan mayorías claras. Así que es mejor que internamente estemos preparados para el próximo aplazamiento.

(rrr/cp)

