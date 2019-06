Nueva York celebra los 50 años de Stonewall, hito en las reivindicaciones gays

"Estoy orgulloso de ser el alcalde de la ciudad con la mayor comunidad LGTBI del mundo", aseguró este viernes (28.06.2019) el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ante varios miles de personas, durante un mitin cargado de reivindicaciones políticas y de numerosas críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El presidente Trump nunca ha considerado a los ciudadanos LGTB de segunda clase", aclaró el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.

Durante su comparecencia, De Blasio declaró el 28 de junio, el día que hace cincuenta años estallaron los disturbios en el Stonewall, como el día del Stonewall. Rodeado de varias de aquellas personas que aquella noche "dijeron suficiente es suficiente", De Blasio no dudó en calificarlos de héroes y aseguró, entre bromas, que lo eran a pesar de que Marvel no les haya dedicado una película. "Se levantaron por todos nosotros, un aplauso por los héroes del Stonewall de 1969" dijo, antes de ser respondido por una ovación de los miles de personas que se concentraron en la calle Christopher, en el barrio Greenwich de Manhattan, donde se encuentra el bar.

Otra de las participantes en la conmemoración fue la congresista estadounidense y también candidata a las primarias demócratas, Kirsten Gillibrand, que prometió seguir luchando por los derechos de la comunidad LGTBI de la misma manera que los clientes del Stonewall se levantaron hace hoy 50 años. Gillibrand hizo también referencia al presidente Trump, al que veladamente acusó de querer arrebatar a las personas LGTBI los derechos logrados en el último medio siglo.

No solo políticos

La cantante Lady Gaga también se dirigió antes a la multitud: "Puede que, para algunas personas, no se me considere parte de esta comunidad, aunque a veces me gustan las chicas. Nunca degradaría la lucha que habéis soportado", les dijo. "Tenéis el poder, sois muy, muy poderosos… y espero que sintáis ese poder hoy". Y también Stacy Lentz, una de las actuales dueñas del bar y activista por los derechos LGTBI.

Ver el video 03:02 Compartir Activistas LGTB recuerdan los Disturbios de Stonewall Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3LJK2 Activistas LGTB recuerdan los Disturbios de Stonewall

En su intervención, Lentz aseguró que no quiere que el Stonewall se limite a ser un simple recuerdo de aquel bar que la noche del 28 de junio de 1969 cambió la historia de esa comunidad, si no "que esté en primera línea de la lucha" por los derechos LGTBI. Tras los disturbios, que se prolongaron varios días, nacieron varios grupos contra la discriminación por la orientación sexual, que impulsaron la hasta entonces tímida lucha por los derechos LGTBI.

Estas agrupaciones decidieron organizar un año después, en 1970, una marcha para conmemorar aquel levantamiento y condenar la brutalidad policial. Sería la primera marcha del orgullo gay. Este domingo, Nueva York celebra el itinerante World Pride, la mayor manifestación de este tipo a nivel mundial.

