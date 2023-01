Nuestros presentadores

Todas las semanas y a lo largo de 26 minutos, Eco Latinoamérica emitirá programas surgidos de la colaboración entre Deutche Welle y los canales asociados de México y Argentina: El Heraldo TV y Canal 10 de Córdoba. Estos son los presentadores y sus trayectoras de vida:

Yesenia Santiago, El Heraldo TV

Tengo 27 años y estudié Comunicación en la Universidad de las Américas, en Ciudad de México. Me he especializado en televisión en cadenas nacionales y ahora en El Heraldo TV. Los temas ambientales que más me interesan son la protección del agua y la contaminación del aire, sobre todo en CDMX, que presenta muchos problemas de polución. Considero que los huertos urbanos son una gran estrategia para resolver este problema y así crear también autosuficiencia económica.

Bernardo Monis, Canal 10 de Córdoba, Argentina

Estudié Comunicación Social y me especialicé en periodismo, creación de contenidos, redacción de artículos y conducción. Empecé en 2002 en radio, luego me especialicé en televisión, con foco en nuevas tecnologías, creación y edición de contenidos para redes sociales y la web. Me interesan sobre todo los temas sociales, ambientales y educativos.

Canal 10 de Córdoba:

Josefina Frattati, Canal 10 de Córdoba

Desde hace 6 años me dedico a la comunicación en diferentes áreas. En la actualidad me dedico a la producción de televisión en distintos formatos, con énfasis en la educación y el medio ambiente.

Antonio Anistro, El Heraldo TV México

Me gusta descubrir historias para contar en TV. Me interesan los temas vinculados a la ecología y el medio ambiente. Soy reportero de corazón.

