Nuestros miedos - La investigación de un sentimiento innato

¿Cómo afecta la pandemia del coronavirus en nuestra ansiedad? ¿Puede superarse el vértigo con la ayuda de la realidad virtual? ¿Por qué a muchas personas les gusta tanto sentir miedo y cuáles son los efectos positivos? Ante las reacciones de miedo, la amígdala en el cerebro toma el control del cuerpo y la mente. En los últimos años, científicos de todo el mundo han logrado descifrar aún más el miedo humano y desarrollar terapias completamente nuevas. Nuestra memoria del miedo se asegura de que no olvidemos las experiencias peligrosas. Esto puede ser útil, pero a veces esos recuerdos cobran vida propia. En la Clínica Universitaria de Friburgo, el equipo dirigido por la psiquiatra Katharina Domschke investiga la causa de los ataques de pánico. Un descubrimiento sorprendente para los afectados: muchos ataques de ansiedad son desencadenados o provocados inconscientemente por los propios pacientes. Los expertos muestran en las pruebas de laboratorio cómo se producen exactamente. También hay personas que parecen no tenerle miedo a nada. El campeón de motocrós Kyle Demelo, por ejemplo, se ha estrellado en multitud de ocasiones y continúa sentándose en su motocicleta para volar sobre la rampa. El neuropsicólogo David Zald investiga por qué el centro del miedo de Kyle no funciona como el de otras personas. ¿Es Kyle realmente intrépido o sencillamente no le teme al miedo?