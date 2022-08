Novak Djokovic no jugará el US Open por no estar vacunado contra covid

Novak Djokovic se retiró del US Open antes del sorteo del Grand Slam de Nueva York que comienza el lunes. El ex número uno del mundo Djokovicno está vacunado contra el coronavirus y, salvo contadas excepciones, Estados Unidos solo permite la entrada a extranjeros vacunados.

El serbio se perdió el Abierto de Australia por la misma razón, deportado poco después de su llegada allí. "Lamentablemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open", tuiteó Djokovic el jueves. "¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!"

Djokovic no ha jugado desde que ganó Wimbledon en julio y ha dicho que no planea vacunarse. Tampoco estaba en la lista de inscritos del US Open el jueves, pero no hubo una declaración oficial de los organizadores. El sorteo es el viernes.

También falta el número dos del mundo Alexander Zverev de Alemania debido a una lesión en el tobillo sufrida en el Abierto de Francia. El campo masculino está liderado por el número uno y poseedor del título Daniil Medvedev de Rusia, a quien no se le permitió jugar en Wimbledonen relación con la invasión rusa de Ucrania.

EL(dpa, afp)