Novak Djokovic confirma su participación en el US Open

Novak Djokovic, número uno de la clasificación ATP, participará en el torneo de Cincinnati, y sobre todo en el US Open, primer Grand Slam después del parón por la pandemia de coronavirus, anunció este jueves (13.08.2020) el tenista serbio en su cuenta de Twitter.

"Estoy feliz al confirmar que participaré en #CincyTennis y en el US Open este año", escribió "Nole". "No fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y retos desde todos los costados, pero la idea de reanudar la competición me entusiasma de verdad".

La participación de Djokovic en el torneo de Cincinnati, que fue desplazado a Nueva York del 20 al 28 de agosto, ya estaba prevista. Pero tras el anuncio de la renuncia de Rafa Nadal, los organizadores de Flushing Meadows necesitaban poder contar al menos con uno de los tres gigantes de la raqueta.

El US Open comenzará el 31 de agosto. Vigente campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon, Djokovic había manifestado en un primer momento sus dudas sobre la conveniencia de disputar la etapa estadounidense sobre cemento debido a la pandemia de coronavirus.

"Entrené duro con mi equipo y estoy en forma. Así que estoy listo para adaptarme a las nuevas condiciones", explicó Djokovic en un comunicado añadido en sus redes sociales.

Nueva York ha logrado sin embargo contener los niveles de contagio y mantenerlos muy por debajo de otras regiones del país como Florida o California.

El suizo Roger Federar también se perderá el torneo a causa de su lesión en una rodilla. Sí estará el ruso Daniil Medvedev (N.5 del mundo) vigente campeón del torneo de Cincinnati.

(afp)

