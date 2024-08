Nosotros y ellos - Un mundo polarizado - Ricos y Poberes

En Sudáfrica y el Reino Unido Sakhumzi Maqubela y Liz Brewer creen en el capitalismo, mientras que Princess Majola y Jamie Burnham deben luchar para llegar a fin de mes.

Jamie Burnham, desempleado y dependiente de la ayuda alimentaria y Liz Brewer, de la alta sociedad londinense Imagen: DW

Aunque el Reino Unido es uno de los países más ricos del mundo, el 20% de su población (14 millones de personas) vive en la pobreza. Como el desempleado Jamie Burnham, que depende de la ayuda alimentaria. La gestora de eventos Liz Brewer, por su parte, cree que cualquiera puede salir adelante. A Jamie le gustaría trabajar, pero tras un grave accidente de auto, le cuesta encontrar un empleo que le permita hacer frente a los elevados alquileres de Londres.

Princesa Majola busca desesperadamente un trabajo estable y Sakhumzi Maquebela, millonario hecho a sí mismo de Soweto Imagen: DW

Sudáfrica es una de las sociedades más desiguales del mundo. La tasa de desempleo es del 30%. A pesar de las dificultades, Sakhumzi Maqubela, millonario hecho a sí mismo, dirige varias empresas que dan empleo a cientos de personas en el municipio de Soweto. Por su parte, Princess Majola, madre de cuatro hijos, lucha por encontrar un trabajo estable. No puede pagar la escuela de su hija. Sueña con construir un ranchito donde la familia pueda vivir junta algún día.

Esas sangrantes desigualdades no solo tienen secuelas individuales. Son un problema para la convivencia social y causan daños multimillonarios en la economía y en las comunidades.



