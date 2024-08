Nosotros y ellos - Inteligencia artificial

Pero, investigadores de Silicon Valley advierten del poder incontrolable de la IA... e, incluso, de la extinción de la humanidad.

¿Mejorará la inteligencia artificial la vida del ser humano o nos llevará a la destrucción? Los desarrolladores se han lanzado a integrar la IA en todos los aspectos de nuestras vidas. En medicina, los avances son prometedores. Pero, ¿y si se utiliza con fines dañinos?

Imagen: DW

En Japón, el inventor y científico Yoshiyuki Sankai trabaja en su empresa Cyberdyne para mejorar la vida de enfermos y ancianos. Sus trajes robóticos son exoesqueletos controlados por IA que se utilizan en rehabilitación para ayudar a víctimas de ictus y otras personas a aprender a andar de nuevo. Sankai predice un mundo en el que la IA vivirá en armonía con los humanos.

Imagen: DW

Por el contrario, en Silicon Valley, que fue la cuna de la IA, se apodera de los investigadores una profunda inquietud sobre las fuerzas incontrolables que tiene la IA. En Standford, el estudiante de informática Gabriel Mukobi ha dado la voz de alarma. Teme que la IA podría llevarnos al desastre e incluso a la extinción de la humanidad. Mukobi encabeza un pequeño grupo de investigadores que nadan a contracorriente para garantizar que la IA sea segura y beneficiosa para todos. ¿Cuáles son las promesas y los riesgos de la IA? ¿Y quién decide cómo debe emplearse?

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 31.08.2024 – 00:30 UTC

SÁ 31.08.2024 – 21:30 UTC

DO 01.09.2024 – 12:30 UTC

DO 01.09.2024 – 19:03 UTC

DO 01.09.2024 – 22.30 UTC

LU 02.09.2024 – 09:03 UTC

LU 02.09.2024 – 15:30 UTC

MA 03.09.2024 – 11:03 UTC

MI 04.09.2024 – 09:30 UTC

JU 05.09.2024 – 08:03 UTC

VI 06.09.2024 – 04:00 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6