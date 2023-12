Nosotros y ellos - Cuando chocan las generaciones: Raíces

Así lo ven Paul en Filipinas y Houda en Iraq.

Imagen: DW

Paul vive en Filipinas y es no binario. Tras abandonar la universidad, Paul gana su primer dinero con actuaciones en Internet como drag. Pero no ve futuro en Filipinas. Su sueño es emigrar a Estados Unidos, hacer carrera allí, ganar dinero y apoyar así también a su familia.

Imagen: DW

Las abuelas con las que Paul creció lo ven con preocupación y no entienden a lo que se dedica su nieto. Temen por la seguridad de Paul en un país extraño.

Imagen: DW

En el caso de Houda, de Iraq, ocurre exactamente lo contrario: mientras cada vez más amigos abandonan el país, ella quiere quedarse.

Imagen: DW

Houda estudia, trabaja en un hotel y es una apasionada del ciclismo, una afición que para ella se está convirtiendo en una cuestión política porque las mujeres ciclistas son rechazadas por gran parte de la sociedad. Houda quiere romper este tabú y luchar por un futuro mejor para Iraq. Sus amigos y su familia están divididos.

Imagen: DW

¿Tiene Houda alguna oportunidad en Iraq con la vida que quiere llevar?

Horarios de emisión:

DW Español

SA 27.01.2024 – 00:30 UTC

SA 27.01.2024 – 21:30 UTC

DO 28.01.2024 – 06:03 UTC

DO 28.01.2024 – 12:30 UTC

DO 28.01.2024 – 19:03 UTC

DO 28.01.2024 – 22.30 UTC

LU 29.01.2024 – 04:30 UTC

LU 29.01.2024 – 09:03 UTC

LU 29.01.2024 – 15:30 UTC

MA 30.01.2024 – 11:03 UTC

MI 31.01.2024 – 09:30 UTC

JU 01.02.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6