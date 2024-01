Nosotros y ellos - Cuando chocan las generaciones - Carrera

¿Un conflicto generacional?

Alyssa, una joven estadounidense de origen asiático de California, renuncia a su estable trabajo de oficina para hacer realidad su sueño: ser boxeadora. Antepone su felicidad personal a la seguridad económica; en contra de la voluntad de sus padres. Cuando por fin llega su primer combate, Alyssa prefiere mantenerlo en secreto ante su familia. Y al "confesar" sus planes a sus padres, se produce un enfrentamiento emocional.

Imagen: DW

En la India, el joven criptoinversor Manuel se arriesga a fondo con sus empresas emergentes. Ya ha ganado así un millón de dólares - y ha vuelto a perder una gran parte. Para su madre, esto es motivo de preocupación constante. Ella preferiría que siguiera una carrera sólida y menos arriesgada, porque, al fin y al cabo, él también tiene que asegurar económicamente el futuro de ambos.

¿Por qué se preocupan tanto los padres y las madres por el dinero y la seguridad? ¿Serán capaces Alyssa y Manuel de convencer a sus familias de su elección profesional? Lo que a los mayores les parece poco convencional, a los jóvenes les resulta muy natural: probar nuevos campos profesionales y, sobre todo, no sacrificar los sueños por la búsqueda del bienestar. Algo se mueve, pero los conflictos son previsibles. ¿Podrán resolverse?

Horarios de emisión:

DW Español

SA 03.02.2024 – 00:30 UTC

SA 03.02.2024 – 21:30 UTC

DO 04.02.2024 – 06:03 UTC

DO 04.02.2024 – 12:30 UTC

DO 04.02.2024 – 19:03 UTC

DO 04.02.2024 – 22.30 UTC

LU 05.02.2024 – 04:30 UTC

LU 05.02.2024 – 09:03 UTC

LU 05.02.2024 – 15:30 UTC

MA 06.02.2024 – 11:03 UTC

MI 07.02.2024 – 09:30 UTC

JU 08.02.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6