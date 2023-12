Nosotros y ellos - Cuando chocan las generaciones: Cánnabis

Imagen: DW

Mohamed procede de la región septentrional de Ketama, centro del cultivo de cánnabis en Marruecos. Como la mayoría de los habitantes de la zona, su familia vive del cultivo del cáñamo. En 2021, el Gobierno legalizó el cultivo de cánnabis con fines médicos y cosméticos. El periodista y activista lleva años luchando por la legalización y contra la delincuencia en la región del Rif. Marruecos es uno de los mayores exportadores de hachís del mundo. El entusiasmo y el compromiso de Mohamed con la nueva ley no calan en sus escépticos padres ni en los mayores de su región natal.

Mone't vive en Far Rockaway, Queens / Nueva York, un barrio de bajos ingresos con un 45% de población afroamericana. Esta joven estadounidense de origen guyanés trabaja como asesora política para el Gobierno y es propietaria de un pequeño negocio de cánnabis. Fuma marihuana desde los 16 años y ha vivido de cerca el tráfico ilegal de drogas y todos los problemas que conlleva: personas encarceladas y asesinadas.

Stachia, la madre de Mone't, no quiere saber nada del cánnabis. La mala reputación del cánnabis y una tragedia familiar han marcado profundamente a la madre.

¿Conseguirá Mohamed convencer a su padre y a los mayores de su región natal de la legalización? ¿Superará Stachia sus miedos y apoyará a su hija tras la despenalización del cánnabis en Nueva York?

Horarios de emisión:

DW Español

SA 13.01.2024 – 00:30 UTC

SA 13.01.2024 – 21:30 UTC

DO 14.01.2024 – 06:03 UTC

DO 14.01.2024 – 12:30 UTC

DO 14.01.2024 – 19:03 UTC

DO 14.01.2024 – 22.30 UTC

LU 15.01.2024 – 04:30 UTC

LU 15.01.2024 – 09:03 UTC

LU 15.01.2024 – 15:30 UTC

MA 16.01.2024 – 11:03 UTC

MI 17.01.2024 – 09:30 UTC

JU 18.01.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6