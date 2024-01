Nosotros y ellos - Cuando chocan las generaciones - Belleza

Y estallan conflictos.

En tiempos de Instagram y TikTok, los ideales de belleza poco realistas son un fenómeno global. No dejarse influir puede resultar muy difícil. La brasileña Claudia Cristiane Pegorer Tavares se describe a sí misma como "presumida". Ya se ha sometido a varias cirugías plásticas y quiere más. Su hija Camila forma parte del movimiento brasileño de positividad corporal "Movimento Corpo Livre", que dice: "Nos aceptamos radicalmente. No importa si los demás piensan que estamos demasiado delgadas o demasiado gordas”. PERO: quienes tienen tanta confianza en sí mismas como Camila con frecuencia son objeto de miradas y comentarios desagradables. En el caso de Camila, a veces incluso de su propia familia. Un tío, por ejemplo, le sugiere una reducción de estómago para perder peso. Y su madre Claudia quiere pechos de silicona para su hija. No es de extrañar que estallen conflictos.

Imagen: DW

En Teherán, capital mundial de la rinoplastia, el cantante y músico Reesa cree que una nariz más bonita le ayudaría a tener más éxito. Para financiar la operación, ha acumulado una pequeña fortuna trabajando como músico callejero. Su madre se opone porque cree que tanto dinero -el equivalente a 1.500 dólares estadounidenses- podría invertirse mejor. Pero con quien Reesa realmente tiene problemas es con su tío. Éste opina que "los hombres deben ser rudos, con callos en las manos". Para él, la cirugía plástica es sólo cosa de chicas y mujeres, aunque cada vez más hombres se operan la nariz en Irán. Teme que Reesa se haga primero una nariz nueva, luego cejas nuevas y quizá acabe convirtiéndose en un adicto. Al menos el régimen iraní no se opone a las rinoplastias. Incluso fueron aprobadas por el difunto líder espiritual Ayatolá Jomeini. Él dijo: "Dios ... ama la belleza".

Horarios de emisión:

DW Español

SA 17.02.2024 – 00:30 UTC

SA 17.02.2024 – 21:30 UTC

DO 18.02.2024 – 06:03 UTC

DO 18.02.2024 – 12:30 UTC

DO 18.02.2024 – 19:03 UTC

DO 18.02.2024 – 22.30 UTC

LU 19.02.2024 – 04:30 UTC

LU 19.02.2024 – 09:03 UTC

LU 19.02.2024 – 15:30 UTC

MA 20.02.2024 – 11:03 UTC

MI 21.02.2024 – 09:30 UTC

JU 22.02.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6