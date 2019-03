Norwegian exigirá indemnización a Boeing

La compañía de bajo coste Norwegian Air Shuttle, que ha debido inmovilizar sus 18 aparatos Boeing 737 MAX 8, exigirá indemnizaciones financieras al constructor estadounidense, declaró este miércoles (13.03.2019) un portavoz.

Norwegian, tercera compañía de bajo coste en Europa, que se halla en una difícil situación económica, anuló 19 trayectos este miércoles tras decidir la víspera suspender los vuelos de sus Boeing 737 MAX 8, mismo tipo de avión que el que se estrelló el domingo en Etiopía, causando la muerte de sus 157 ocupantes.

"Vamos a enviar la factura total a Boeing", afirmó Lasse Sandaker-Nielsen, en el sitio de informaciones económicas www.e24.no. "Norwegian no debe ser penalizada económicamente porque un avión totalmente nuevo no puede volar", aseguró. La compañía noruega "no debe sufrir financieramente por esta situación", agregó el portavoz, interrogado posteriormente por la AFP.

El accidente del Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines cerca de Adís Abeba el domingo, un poco más de cuatro meses después de uno similar de un avión de Lion Air en Indonesia, llevó a la Unión Europea y a otros países a cerrar su espacio aéreo a este modelo de aparato.

Numerosas compañías decidieron por su parte prohibir los vuelos con aviones de este modelo y de otros de la misma serie. Desde principios de semana la acción de Norwegian ha caído 10% en la bolsa de Oslo. (AFP)

