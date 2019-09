Noruega compensará económicamente a Gabón por no deforestar

Un acuerdo de nueva generación se firmó el domingo (22.09.2019) en Nueva York entre Noruega y Gabón: el país africano con grandes bosques recibirá un pago por evitar la deforestación y reducir sus emisiones de carbono. "Noruega se compromete con nosotros a recompensarnos por la reducción de emisiones", dijo a la AFP Lee White, el biólogo británico naturalizado gabonés y designado en junio como ministro de Bosques de Gabón, que se encuentra presente en Nueva York donde tiene lugar una cumbre de la ONU sobre el clima.

Según el acuerdo, Noruega pagará a Gabón 10 dólares por cada tonelada de carbono no emitida, en comparación con el promedio reciente de emisiones del país (2005-2014), con una cantidad máxima de 150 millones de dólares en 10 años. "Nos pagarán porque no hemos deforestado y porque hemos gestionado mejor la tala, y porque hemos reducido las emisiones relacionadas con la explotación forestal", dijo White, entrevistado al margen de un coloquio ambiental en Nueva York. La cantidad de 150 millones representa relativamente poco, pero "para mí la cantidad no es lo importante, es el principio", añadió White. La esperanza es que al aceptar pagar 10 dólares la tonelada, Noruega subirá el precio mundial de carbono.

Gabón seguirá talando el bosque para obtener madera, pero de manera sostenible, que es posible, explicó White. En Gabón, el 80% de las emisiones están vinculadas a la deforestación. "Si podemos reducir el ancho de las carreteras, si podemos cortar el árbol en una dirección que minimice los daños, si podemos reducir el tamaño de los senderos (caminos para las excavadoras), si aumentamos el ciclo de rotación, hay muchas acciones que podemos tomar para reducir las emisiones", explica. Noruega sólo pagará si Gabón tiene éxito. (afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |