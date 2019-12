Norbert Lammert y el multilateralismo: "Trump no es el único que viola las reglas internacionales"

Deutsche Welle: El concepto de multilateralismo parece estar en boca de todos. ¿Cómo lo describiría usted?

Norbert Lammert: Se trata de imaginarse un mundo sometido a unas reglas, ya sean estas laxas o estrictas. Pero, si de alguna manera debe diferenciarse el siglo XXI de centurias precedentes, es en aplicar la lección de que ya no podemos seguir permitiendo un mundo en el que cada uno hace lo que le parece correcto y que, en caso de duda, se impone por medio de la fuerza.

¿Por qué es tan importante para Alemania la cooperación con los demás países?

En principio, no es más importante para Alemania que para los demás. Se me hace difícil pensar en un país que no tenga realmente ningún interés en ello. El marcado interés alemán nace de haber participado de forma notable en lecciones históricas que han surgido. Nosotros tenemos un interés vital en que las cosas discurran por cauces previsibles por los que transitar y también en los que que se pueda confiar en la medida de lo posible. Ese interés viene por nuestras diversas conexiones en el mundo, no solo, pero especialmente económicas.

Esos cauces previsibles fueron cuestionados una y otra vez en los últimos tiempos por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que ha roto acuerdos internacionales y ha puesto en duda a sus socios. ¿Cómo debe actuar Alemania ante esa situación?

Mi distancia hacia el presidente estadounidense es grande y a menudo ha quedado clara públicamente. Pero atribuir a Trump el papel de único violador de las leyes internacionales me parece muy exagerado. El presidente ruso ha tenido pocos reparos en violar abiertamente reglas, incluso aquellas que su propio país ha suscrito. Solo hay que pensar en la anexión de Crimea, contraria al Derecho Internacional. Tales ejemplos muestran que hoy ya no podemos dar por supuesto que un sistema de reglas comunes sea algo indiscutido.

Si observamos las alianzas alemanas, vemos que Turquía es un socio complicado en la OTAN y que los británicos quieren separarse de la UE. A la vista de esta situación ¿debemos buscar nuevos socios?

Buscar empieza por considerar situaciones distintas también de forma diferente. La salida del Reino Unido de la UE me parece un error histórico, pero no una violación de las reglas. La UE se diferencia de otras antiguas uniones entre países en que no solo se puede ingresar en ella, sino que también se puede salir. No puedo acusar a Boris Johnson de lo mismo que echo en cara a Putin o a Trump. A Johnson lo acusode otras cosas, pero no de no atenerse a las reglas acordadas dentro de la UE.

Está la iniciativa del ministro alemán de Exteriores de forjar una alianza de multilateralistas, en la que podrían estar los británicos y otros países. ¿Qué le parece este nuevo concepto?

Preferiría que no fuera necesario. Hace 10 años a nadie se le hubiera ocurrido proponer una alianza de ese tipo. Pero hoy hay varias docenas de países a los que, en principio, la idea les suena plausible y dicen: "sí, es una cuestión que todos compartimos y que todos deberíamos tener en cuenta". No entiendo esta iniciativa como competencia contra las actuales instituciones, sino como expresión clara de un interés común en un sistema basado en reglas.

