Noboa denuncia que lo quieren fuera de contienda electoral

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este jueves (15.08.2024) que lo quieren sacar de la contienda electoral de 2025, por medio de la denuncia por supuesta violencia política de género interpuesta en su contra por su vicepresidenta, Verónica Abad.

En un comunicado, Noboa dijo que en los últimos días el país ha sido testigo de cómo el "viejo Ecuador (...) no se rinde" y "busca, a toda costa, revivir prácticas que, por el bien del país, deberían ser parte del pasado".

Abad, embajadora en Israel, presentó la denuncia contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral el jueves pasado, un día antes de que el oficialismo postulara a Noboa como candidato a las elecciones del 9 de febrero de 2025, cuando se designará a quien gobierne el país hasta 2029.

En el escrito, Noboa señaló que Abad -con quien mantiene un pulso político desde el inicio de la pasada campaña electoral para el balotaje- ha pedido su destitución y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

"Quiere al Presidente de la República fuera del poder, para que ella asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara", señaló antes de comentar que los intereses que están detrás de esa denuncia lo "quieren fuera de la contienda electoral".

Mandatario presume "una trama"

Para Noboa, es "evidente" que Abad "juega un rol en una trama mucho más grande. Sólo así se entiende el amparo que recibió por otros partidos y figuras políticas".

Sin citar nombres, comentó que "solo así se entiende el respaldo que (sus rivales políticos) públicamente dieron a la denuncia, pues no es a ella; es a lo que intentan conseguir a través de ella: campo abierto a las elecciones presidenciales. Se juntan entre los peores", dijo.

"Atacan la voluntad popular expresada en las urnas el 15 de octubre y buscan arrebatarle al país la ratificación de un proyecto político que, por primera vez en la historia, decide no transar con la corrupción ni con mafiosos", dijo Noboa, que en 2023 se postuló a la Presidencia en fórmula con Abad, pero tras ganar la designó embajadora en israel.

"Abierta y explícitamente solicitan mi destitución. No les importa -dijo- dejar sin Presidente al país y sin Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en pleno conflicto armado interno", quien declaró en enero pasado contra los grupos de delincuentes, a los que pasó a llamar "terroristas".

Noboa apuntó que no exageró cuando dijo en días atrás que sus detractores "quieren ver al Ecuador arder, con tal de reinar sobre sus cenizas".

Noboa: "nos encontraremos en las urnas"

"Por muchos años han estado acostumbrados a que sus actos no tengan consecuencias, a ser intocables. No más. El Ecuador ya cambió. El Ecuador ya les dijo no. Este país apostó por alguien que le hace frente a la corrupción, al narcotráfico, al reparto y a la miseria", añadió.

Noboa dijo que luchará contra lo que llamó "traición a la voluntad del pueblo" y apuntó: "Ténganlo por seguro, nos encontraremos en las urnas".

La Constitución de Ecuador ordena que para hacer campaña electoral, el jefe de Estado debe dejar temporalmente su cargo en manos del Vicepresidente.

