Nobel de Literatura 2020 premia la "franqueza brutal" de Louise Glück

Se sospechaba que en 2020 el premio Nobel de Literatura podría recaer en una mujer. También se sabía que no sería europea, después de que la Academia galardonara al austríaco Peter Handke en 2019 y a la polaca Olga Tokarczuk con el galardón correspondiente a 2018. Pero el nombre dela poetisa estadounidense Louise Glück no figuraba en las apuestas de candidatos favoritos en esta edición. La Academia sueca justificó su decisión diciendo que la obra de Glück se distingue "por su voz poética inconfundible". Louise Glück, profesora universitaria nacida en Nueva York, ha publicado doce poemarios y varios ensayos sobre poesía. Tras la publicación en 1968 de su primer libro, Firstborn, no traducido al castellano, se convirtió en una de las poetisas más notables de la literatura contemporánea estadounidense.

Claridad, humor y aguda inteligencia

"Su lírica persigue siempre la claridad", dijo el secretario de la Academia, Mats Malm, durante el anuncio. En el centro de su trabajo, la naturaleza y el hombre entre el amor, la vida y la muerte. En sus poemas, la autora explora sus sueños y desilusiones, inspirada por la búsqueda de la verdad tras la ilusión de los mitos y los motivos clásicos, las voces de Dido, Perséfone y Eurídice, los abandonados, los castigados, los engañados. Estos personajes mitológicos le sirven de máscara para un yo en constante transformación y expresan pensamientos y emociones tan personales como válidas a nivel universal.

Louise Glück es también profesora de Literatura en la Universidad de Yale.

La obra de Glück se distingue por una aguda inteligencia, en la que también es reconocible su humor, como, por ejemplo, cuando sus personajes mitológicos discuten en un lenguaje coloquial. "En su lírica encontramos imágenes de dolorosas relaciones familiares expresadas con una franqueza brutal. Su lenguaje es abierto y sin concesiones, sin rastro de ornamentos poéticos", dijo Anders Olsson, portavoz del comité del Premio Nobel de Literatura, que destacó especialmente su "magistral" colección de poemas Averno (2006), que supone una "visionaria interpretación de la caída mítica de Perséfone en el infierno como rehén de Hades, el dios de la muerte".

Muy premiada en EE. UU., libros agotados en Alemania

La "más grande poetisa estadounidense del presente", aseguraba la editorial alemana Luchterland cuando publicó Averno en 2007. Louise ha ganado los más relevantes premios literarios de Estados Unidos, entre ellos, el Pulitzer en 1993 y en 2014 el National Book Award. Sus libros Averno y El iris salvaje están traducidos al alemán en la editorial Luchterhand, aunque agotados. "Estamos tratando de volver a negociar los derechos", dice la editorial, que muestra también sorpresa y satisfacción por la concesión del Nobel a Glück. En castellano, Averno no está traducido y El iris salvaje se encuentra en la editorial Pre-Textos.

Louise Glück, de 77 años, es profesora de inglés en la prestigiosa Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Está considerada como una persona tímida. Cuando en 2003 fue galardonada como poetisa del año con el "US Poet Laureate", declaró al Boston Globe: "No le encuentro atractivo a la vida pública. No creo ser del tipo de persona a la que la gente considere". De momento, no ha dicho nada sobre la concesión del galardón sueco. (ms/dzc)